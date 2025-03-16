فولهام ينعش آماله الأوروبية بثنائية في توتنهام بالدوري الإنجليزي

أنعش فولهام آماله في التأهل للمسابقات القارية في الموسم المقبل، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المواجهة اللندنية، التي جرت بينهما ضمن منافسات المرحلة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (كرافين كوتاج)، افتتح البرازيلي رودريجو مونيز التسجيل لمصلحة فولهام في الدقيقة 78، وأكد زميله ريان سيسيجنون فوز أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد فولهام، الذي عاد لطريق الانتصارات في البطولة بعد خسارته أمام برايتون في المرحلة الماضية، إلى 45 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن، بفارق نقطتين خلف برايتون، صاحب المركز السابع المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.