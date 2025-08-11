العين يحقق 4 مكاسب بارزة في معسكره الخارجي

أكد العين عزمَه على العودة إلى منصات التتويج في الموسم الجديد، قياساً على الحالة الفنية الممتازة التي ظهر بها خلال معسكره الخارجي، الذي اختُتم أمس الأول بإسبانيا، بعد فوزه الكبير 3 - 0 على فريق نادي غرناطة الإسباني، وتتويجه بكأس البطولة، ليرسل رسالة قوية لمنافسيه في المسابقات المحلية، مفادها عودته القوية بعد مواسم ثلاثة سابقة، ابتعد خلالها عن منصات التتويج على المستوى المحلي، وفي ما يلي أبرز 4 مكاسب من جملة مكاسب عدة، خرج بها الزعيم من معسكره الخارجي، استعداداً للموسم الجديد.

عودة الهداف

وسجل المهاجم التوغولي لابا كودجو هدفين في الدقيقتين 17، و25 من جملة الأهداف الثلاثة، التي فاز بها العين على غرناطة في مباراته أمس الأول، على كأس مدينة غرناطة، بينما سجل الثالث الوافد الجديد نسيم الشاذلي، بعد مجهود فردي رائع، كما سجل لابا من قبل هدفاً في شباك اتحاد تواركة المغربي، وهدفاً في مرمى التشيه الإسباني، ليرفع غلته إلى أربعة أهداف في 4 مباريات، وصنع هدفين، ليسهم بستة أهداف في جميع وديات العين بالمعسكر الخارجي، وبهذا يؤكد جاهزيته لقيادة الهجوم العيناوي، وعودته القوية في الموسم الجديد.

تناغم وانسجام

وبرغم أن العين لعب بتشكيلات مختلفة في مبارياته الأربع، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الجدد، غير أنه ظهر بنفس المستوى القوي في جميع هذه المباريات، حيث أظهر لاعبوه تناغماً وانسجاماً واضحاً بين القدامى، بقيادة رحيمي ولابا كودجو، وكوامي، ومحمد عباس، وخالد عيسى، والجدد، بقيادة إدريس ياسيتش، ويحيى بن خالق، ونسيم الشاذلي، ومامادو نيانج، وراتنيك وغيرهم، وهو ما يوفر لمدربه خيارات عدة، ومثالية للعب بأكثر من تشكيلة، وتنفيذ عملية تدوير للاعبين خلال استحقاقات الموسم الجديد.

معنويات عالية

لم يخسر العين أي مباراة من المباريات الودية الأربع التي خاضها في معسكره الخارجي بالرباط وإسبانيا، إذ فاز في 3 وتعادل في مباراة واحدة أمام الأهلي السعودي بطل أبطال آسيا للنخبة، وسجل 13 هدفاً، مقابل 4 أهداف فقط ولجت مرماه، وخرج بشباك نظيفة في مناسبتين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز كثيراً من معنويات اللاعبين ودوافعهم، قبل الدخول في أجواء استحقاقات الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله في 4 مسابقات، بما في ذلك دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن بطولة الأندية الخليجية.

تعويض وإرضاء

بفوزه بكأس مدينة غرناطة، يكون العين عوض وأرضى إلى حد ما جماهيره الحزينة، بعد خروجه من الموسم السابق بدون أية بطولة، كما أشاع وسط أنصاره الكثير من التفاؤل، ومنحهم مؤشراً جيداً على ظهوره بصورة أفضل كثيراً، تجعله قادراً على المنافسة بقوة، وأحد أبرز المرشحين لاعتلاء منصات التتويج في الموسم الجديد، وبفوزه بكأس مدينة غرناطة، رفع الزعيم غلته من الألقاب إلى 42 بطولة، منذ فجر تأسيسه.

سعادة لابا

وعبّر التوغولي لابا كودجو، الذي أصبح هدافاً لوديات العين بالمعسكر الخارجي، مناصفة مع المغربي سفيان رحيمي، برصيد (4 أهداف) لكل منها، عن سعادته بتتويجهم بكأس مدينة غرناطة، وأكد أن المهم بالنسبة له، هو فوز العين بالألقاب، وعودته بقوة في الموسم الجديد، لافتاً إلى أنه حتى ولو لم يتوج بلقب الأهداف، فسيعمل بكل قوته من أجل التسجيل في الموسم الجديد، لمساعدة الفريق على تحقيق التطلعات.

وقال: أشعر بأنني في حالة فنية وبدنية جيدة، وأتطلع مع زملائي لتقديم موسم متميز في الاستحقاقات المقبلة، لترجمة الجهود التي بذلت في معسكر الإعداد الخارجي، ويمكن للجميع أن يرى ثمار ذلك في الملعب، وشخصياً سعيد بما تم إنجازه في معسكر الإعداد، ونتطلع لإسعاد جماهيرنا الوفية.