الأهلي المصري يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه الاتحاد المصري للعبة ورابطة الأندية المحترفة، على خلفية أزمة مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

"(عبر) العمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وألغيت المباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب بعد مرور 20 دقيقة بعد عدم حضور الأهلي لأرض الملعب وحضور الزمالك فقط.

ورفض الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة قبل موعد المباراة بساعتين، وتوجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي مع تعليمات للجهاز الفني واللاعبين بخوض تدريب عادي في نفس موعد المباراة.

وطلب الأهلي حينها تأجيل المباراة، وهدد بعدم استكمال البطولة.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية بعد انتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي للمباراة رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.