أستون فيلا يعسكر في دبي ويواجه النصر ودياً

قرر أستون فيلا الإنجليزي إقامة معسكر تدريبي في دبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية من 17 إلى 25 مارس الجاري، بهدف تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة والعودة للمنافسة بنفس جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخصوصاً الاستعداد لمواجهة بريستون نورث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 30 الجاري وربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان 9 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يخوض أستون فيلا تجربة ودية ضد النصر على استاد آل مكتوم الأسبوع المقبل.

يحتل أستون فيلا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 45 نقطة، وفاز في آخر مباراة على كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة لحساب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا.

واختار المدرب أوناي ايمري إقامة المعسكر في دبي لأجوائها الدافئة خلال هذه الفترة، من أجل تجهيز الفريق بشكل مثالي للفترة المقبلة وتخفيف الضغط عن اللاعبين بسبب الروزنامة، حيث يعاني أستون فيلا من إصابات عدة في صفوفه.

وقال ايمري: «في العام الماضي، لم نقدم أفضل أداء لنا في النصف الثاني من الموسم بسبب انشغالنا بالمنافسات الأوروبية والدوري الإنجليزي الممتاز، نأمل أن نصل إلى الشهرين ونصف الأخيرين بفريق أقوى وأكثر ثباتاً مما كنا عليه.