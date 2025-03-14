معنويات عالية في الجزيرة و«العين» على «اللقبين»

تشهد تدريبات الجزيرة معنويات عالية وسط الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد نجاح «فخر أبوظبي» في استعادة توازنه ببطولة الدوري خلال الجولات الثلاث الأخيرة التي حقق خلالها 3 انتصارات متتالية وللمرة الأولى في النسخة الحالية على حساب أندية: العروبة، النصر، ودبا الحصن، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة متقدماً من المركز الثامن إلى الرابع وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المنافسة، بجانب نجاحه في بلوغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يضع عينه عليهما ويسعى عبرهما للعودة من جديد إلى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي.

تدريبات مكثفة

وأخضع الجهاز الفني لاعبيه، في الأيام السابقة لتدريبات مكثفة، تأهباً للتحديات التي تنتظر الفريق في المرحلة المقبلة بداية بلقاء مضيفه الوصل يوم الاثنين المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، والذي وضع له الفريق اهتماماً كبيراً من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في أبوظبي المحدد له يوم 22 مارس الجاري.

غياب

ويفقد الجزيرة في مباراتي الوصل 6 من أبرز نجومه المتواجدين مع «الأبيض» بقيادة علي خصيف حارس المرمى قائد الفريق، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله رمضان، برونو دي أوليفيرا، وعمل المدرب الحسين عموتة على تجهيز جميع لاعبيه لسد النقص الذي يعاني منه، في وجود عناصر متميزة من اللاعبين الشباب الذي ينتظرون فرصة المشاركة لإثبات وجودهم والمساهمة مع زملائهم في تحقيق الانتصارات وقيادته إلى معانقة البطولات.

تركيز كبير

ويضع الجزيرة تركيزاً كبيراً على «الكأس الغالية» و«كأس الرابطة» بعد أن ابتعد كثيراً عن بلوغ صدارة الدوري والتي أصبحت منافسته فيها «منطقياً» غير واردة نسبة لفارق الـ 17 نقطة الذي يفصله عن شباب الأهلي المتصدر، ويتضاعف التحدي عند الحسين عموتة المدير الفني للفريق للحصول على اللقبين أو أحدهما في أول مواسمه بملاعب الإمارات، ما جعله في تركيز كامل مع لاعبيه خلال الفترة السابقة وسط دعم كبير من إدارة النادي من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.