«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي تدريباته على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها سلطنة عُمان في الفترة من 19 إلى 25 مارس.

وأدى الأبيض الأولمبي أول من أمس حصته التدريبية الرابعة، بمشاركة جميع اللاعبين: سعيد المقدمي، عدلي حاتم، علي عبدالله الصفار، مرزوق راشد البدواوي، مبارك بني زامة، منصور المنهالي، خميس المنصوري، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور البلوشي، حمدان باسويدان، جمال السعدي، عبدالعزيز الشريفي، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، سيف المنهالي، مطر زعل، حازم محمد، أنطوني خياط، محمد خليل، عيد الحمادي، مايد الكاس، سيف سالم، غيث عبدالله، يانيك مولر، عيسى خلفان، جونيور ندياي.

شهد التدريبات عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وهشام محمد الزرعوني، وأمل حسن بوشلاخ، عضوا مجلس الإدارة، ومطر الصهباني مشرف المنتخب، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.

ويشارك في بطولة غرب آسيا 8 منتخبات: «الإمارات، عُمان، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت»، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة، حيث يوجد منتخبنا في المجموعة الثانية مع البحرين.

وبحسب نظام البطولة، يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى النهائي، بينما تلعب المنتخبات الخاسرة في المباريات التي تحدد المراكز من 3 إلى 8.