دوري أبطال أوروبا.. أرسنال الأقوى هجوماً وأتلتيكو يسجل الهدف الأسرع

شهدت مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أسدل الستار عليها مساء أمس، العديد من الأرقام والاحصائيات، كان أبرزها مواصلة ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه، وتسجيل أرسنال العدد الأكبر من الأهداف في هذا الدور، فيما استطاع بايرن ميونخ الألماني ان يسجل رقما مميزا كونه الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي أهداف خلال هذا الدور ذهابا وإيابا.

ويلتقي في الدور ربع النهائي الذي يقام في أبريل المقبل كل من بايرن ميونخ الألماني مع إنتر الإيطالي ، وبرشلونة الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني ، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع استون فيلا الإنجليزي، وأرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني.

واستطاع كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد أن يحقق رقما قياسيا بعد أن سجل أسرع هدف للاعب إنجليزي في دوري أبطال أوروبا والذي جاء في الثانية 27 من مباراة فريقه مع ريال مدريد، وهو الأسرع أيضا في البطولة هذا الموسم.

وكانت مباريات اليوم الثاني من دور إياب دور الـ 16 للبطولة القارية قد اختتمت مساء أمس، وشهدت تأهل كل من ريال مدريد الإسباني على حساب مواطنه اتليتكو، وتأهل بوروسيا دورتموند الألماني على حساب ليل الفرنسي، وتأهل استون فيلا الإنجليزي على حساب كلوب بروج البلجيكي، وتأهل أرسنال الإنجليزي على حساب بي إس في الهولندي.

وشهدت مباريات هذا الدور إجمالا تسجيل 41 هدفا حيث كان فريق أرسنال الأقوى هجوما بعدما سجل 9 أهداف في مرمى بي اس في اندهوفن الهولندي بفوزه ذهابا 7-1، وتعادله إيابا 2-2، وكان بايرن ميونخ الألماني الفريق الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في المباراتين بالفوز 3-0 ذهابا، و2-0، إيابا.

واستطاعت 4 فرق أن تحسم تأهلها بالفوز ذهابا وإيابا وهي برشلونة واستون فيلا، وبايرن ميونخ، وانتر ميلان، فيما حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين وهما باريس سان جيرمان الذي تأهل على حساب ليفربول، وريال مدريد الذي تأهل على حساب اتلتيكو مدريد.

وكانت مباراة ريال مدريد وجاره أتلتيكو هي الـ 75 للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي مع الريال ، فيما كان اللقاء نفسه هو المباراة رقم 200 للاعب ريال مدريد فيرلاند سينا ميندي مع فريقه.

وكشف كارلو انشيلوتي في تصريحات له عقب اللقاء عن اختياره للمدافع أنطونيو روديجر لينفذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام أتلتيكو إذ كان الأكثر هدوءً، وذلك على الرغم من أنه كان من المقرر أن يقوم بها المهاجم اندريك، لكن بعد التشاور مع الجهاز الفني تغير الأمر.