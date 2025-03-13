ريال مدريد يسعى للصدارة.. وبرشلونة في مواجهة ثأرية أمام أتلتيكو

يخوض فريق ريال مدريد اختبارا صعبا جديدا عندما يحل ضيفا على فريق فياريال بعد غد السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون بإمكان الريال، حال فوزه في مباراة السبت، الانقضاض على صدارة الدوري الإسباني لاسيما وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة، والذي لن يواجه أتلتيكو مدريد سوى يوم الأحد.

ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعدما استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات بالدوري، حيث كان خسر أمام ريال بيتيس 1 / 2 في الجولة قبل الماضية، قبل أن يفوز في الجولة الماضية على رايو فايكانو 2 / 1.

ويتطلع الريال إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن الفريق من حسم التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة جاره اللدود أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.

وتأهل الريال لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد 4 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهت مباراة الإياب التي أقيمت أمس الأربعاء بفوز أتلتيكو 1 / صفر، علما بأن الريال كان قد فاز ذهابا 2 / 1.

ويدخل الريال ولديه أفضلية نسبية على فياريال، حيث فاز الريال في مباراة الدور الأول بهدفين نظيفين، كما أن الريال لم يخسر سوى في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات، وتعادل في مباراة.

وفي المقابل، يدخل فياريال المباراة، من أجل استعادة نغمة الانتصارات وإضافة ثلاث نقاط تبقي الفريق في صراع المنافسة على لقب التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فياريال في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أتلتيك بلباو، وبفارق 3 نقاط أمام ريال بيتيس.

ويمكن أن يكون المركز الخامس كافيا للمشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل، وفقا لنتائج الأندية الأوروبية في البطولة، ولكن الفريق يسعى لضمان التأهل دون الحاجة للانتظار للحظات الأخيرة.

وكان فياريال حافظ على سجله خاليا من الهزائم في ست مباريات متتالية قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام ألافيس بهدف نظيف.

وإذا أراد فياريال أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة فسيكون عليه إيقاف القوة الهجومية للريال المتمثلة في كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وفي اليوم التالي، ستتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني صوب ملعب ميتروبوليتانو لمتابعة مباراة القمة بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة.

ويرغب أتلتيكو مدريد في تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام الريال، ومصالحة جماهيره من خلال الفوز على برشلونة وربما انتزاع صدارة الدوري في حال تعثر الريال أمام فياريال.

ويتواجد أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق نقطة خلف الريال وبرشلونة، الذي لازال لديه مباراة مؤجلة.

ويرغب أتلتيكو مدريد في العودة لطريق الانتصارات بالدوري حيث كان قد سبق له الخسارة في الجولة الماضية أمام خيتافي 1 / 2، كما أن أتلتيكو لا يريد تلقي الخسارة الرابعة في كافة المسابقات، حيث سبق له الخسارة أمام الريال (ذهابا وإياب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا).

وحرص دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة نسيان نتيجة مباراة الريال التي أقيمت قبل يوم، والتفكير في مواجهة برشلونة وكيفية الخروج بالنقاط الثلاثة، لأنه لا يرغب في خسارة جديدة تبعده عن المنافسة على لقب الدوي.

وفي المقابل، يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية لاسيما وأن الفريق لم يخسر في أي لقاء منذ هذا العام، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بكأس السوبر الإسباني وصعوده لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة بنفيكا البرتغالي 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16.

ويرغب برشلونة في تحقيق انتصاره السابع على التوالي في الدوري والثامن له في آخر تسع مباريات من أجل إبعاد أحد ملاحقيه على الصدارة.

وتحظى هذه المباراة بطابع ثأري وتحديدا لبرشلونة حيث أن آخر خسارة تلقاها الفريق في الدوري كانت أمام أتلتيكو مدريد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث خسر برشلونة بنتيجة 1 / 2.

وبعدها التقى الفريقان في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا وتعادلا 4/4، ويهدف برشلونة للفوز بهذا اللقاء من أجل الحصول على أفضلية نسبية قبل أن يلتقيان مجددا في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 2 أبريل المقبل.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة، حينما يلتقي لاس بالماس مع ديبورتيفو ألافيس.

وفي مباريات بعد غد السبت، يلتقي بلد الوليد مع سلتا فيجو، وريال مايوركا مع إسبانيول، وجيرونا مع بلنسية.

وفي مباريات يوم الأحد، يلتقي ليجانيس مع ريال بيتيس، وأشبيلية مع أتلتيك بلباو، وأوساسونا مع خيتافي، ورايو فايكانو مع ريال سوسيداد.