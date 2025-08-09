‭ ‬قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهات نارية للفرق العربية





أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول والدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعفى الاتحاد الأفريقي فريقين فقط من خوض مباريات الدور التمهيدي وهما الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، حيث سيبدآن البطولة من الدور المؤهل لدور المجموعات، فيما يبدأ بيراميدز المصري، حامل اللقب، البطولة من الدور التمهيدي الأول.

وأوقعت القرعة فريق بيراميدز ، مع فريق نادي الجيش الرواندي.

وأسفرت قرعة النسخة الجديدة من البطولة التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام اليوم السبت عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي والحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي الأول.

كما يلتقي نهضة بركان المغربي (حامل لقب النسخة الأخيرة للكونفيدرالية وبطل الدوري المغربي) مع أسكو كارا التوجولي، ويلتقي الهلال السوداني مع جاموس من جنوب السوداني، بينما سيلتقي سيمبا التنزاني مع جابورون يونايتد البوتسواني، ويلتقي يانج أفريكانز مع ويليتي الانجولي.

ويلتقي الاتحاد المنستيري التونسي مع إيست أند ليون السيراليوني، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور المؤهل لدور المجموعات مع الفائز من مباراة شبيبة القبائل الجزائري وبيبياني الغاني.

ويلعب الجيش الملكي المغربي مع ريال دي بانجول الجامبي، ومولودية الجزائر مع فاسيل الليبيري.

ويلتقي الأهلي المصري في الدور المؤهل لدور المجموعات مع الفريق المتأهل من مواجهة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، فيما سينتظر صن داونز الجنوب أفريقي الفائز من ريمو ستارز النيجيري وزيليمادجو، من جزر القمر.