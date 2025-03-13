الوسط الكروي يحتفل بسلامة عيسى وإبراهيم مير

برعاية وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نظم مجلس الشارقة الرياضي حفل استقبال بنادي الشارقة للغولف والرماية لنجمي الشارقة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابقين الأخوين عيسى وإبراهيم مير بمناسبة تمام شفائهما من الإصابة التي تعرضا لها مؤخراً، فيما حضر الحفل جمع كبير من المسؤولين والمدربين واللاعبين الذين عاصروا النجمين، وتبادل الجميع أحاديث الذكريات واحتفوا باللاعبين وشاركوهما في العديد من الصور.

حضر الحفل عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبيد سالم نائب رئيس اتحاد كرة القدم وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وحمد بن بروك مدير المنتخبات السابق وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وخالد المدفع رئيس نادي الشارقة وسالم عبيد وعلي سالم المدفع الرئيسان السابقان للنادي وسهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي.

والكابتن مهدي علي المدرب السابق للمنتخب الوطني والكابتن عبدالعزيز العنبري المدرب السابق للشارقة، وعدد كبير من أقطاب ورموز الحركة الرياضية بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة رفع عيسى هلال أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بمناسبة رعايته الكريمة وتشريفه للحفل واحتفائه بالنجمين والضيوف، وأعرب عن سعادته بالتقدير الذي لقيه النجمان، مؤكداً أن عطاءهما المميز وحب الناس لهما هو سر هذا الجمع الحاشد من أقطاب وأعلام ونجوم كرة الإمارات عبر أجيالها في هذا الحفل.

وتقدم عيسى وإبراهيم مير بدورهما بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على رعايته وحضوره الحفل، وأعربا عن سعادتهما الغامرة بالحفاوة والتقدير اللذين حظيا بهما من سموه، كما شكرا مجلس الشارقة الرياضي على اللفتة الطيبة، معربين عن امتنانهما لكل الرياضيين الذين حرصوا على التواجد في هذا التجمع الرائع الذي ستبقى ذكراه في بالهما دائماً.