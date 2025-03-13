خروج قاسٍ للنصر من دوري أبطال الخليج

أكد المدرب سالم ربيع أن النصر دفع ثمن ضعف جودة اللاعبين وخصوصاً بعد مغادرة المغربي عادل تاعرابت الذي كان يعد القلب النابض للفريق.

مشيراً إلى أن خروج العميد من نصف نهائي دوري أبطال الخليج من القادسية الكويتي جاء بشكل دراماتيكي وقاسٍ لأن الفريق استطاع في المباراة قلب النتيجة لمصلحته وتقدم بثنائية نظيفة وكان قريباً من تحقيق الـتأهل.

وخسر النصر من القادسية الكويتي، بركلات الترجيح 4 - 3 في إياب نصف نهائي دوري أبطال الخليج أول من أمس بعدما انتهى زمن المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم النصر بثنائية نظيفة سجلها ماتيوس أوليفيرا وسمير مميشيفيتش في الدقيقتين 16 و56 ثم قلل بدر المطوع الفارق في الدقيقة 77، واستمر تقدم النصر في الشوطين الإضافيين 2 - 1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة للقادسية، بعدما أضاع الهولندي ليروي فير وغوستافو أليكس وسمير مميشيفيتش من جانب النصر.

وأوضح سالم ربيع أن النصر كان يستحق الوصول إلى المباراة النهائية لأنه قدم مستويات جيدة في هذه البطولة وأنهى دور المجموعات في المركز الأول.

ورغم تأخره في مباراة الذهاب في نصف النهائي في ملعبه بهدف من دون رد وهو بـ10 لاعبين، إلا أنه كان الأفضل في مباراة الإياب ونجح في قلب النتيجة لمصلحته حينما تقدم بهدفين ولكنه لم يحافظ على أسبقيته، وقال: لا يوجد أي عذر لتبرير هذه الخسارة (مع الاحترام) للقادسية، حينما تتقدم بهدفين نظيفين يجب أن تحافظ على أسبقيتك وخصوصاً أنك الطرف الأفضل من ناحية الاستحواذ على الكرة.

توقع

وصرح سالم ربيع أن خروج النصر من جميع بطولات الموسم بشكل مبكّر كان متوقعاً بحكم عدم استقرار نتائج الفريق منذ بداية الموسم وعدم ثبات التشكيلة والتغيير المستمر في مراكز اللاعبين.

كما أن النصر يفتقد الجودة في رصيده البشري سواء من ناحية اللاعبين الأجانب أو المقيمين أو المواطنين، وأضاف: بعد هذا الوداع المبكر لجميع البطولات، يحتاج الفريق إلى عمل مضاعف لتحفيز اللاعبين على إنهاء الدوري في مركز أفضل.

بديل

واستغرب سالم ربيع عدم توافر مهاجم صريح في الفريق للعب في مركز رأس الحربة لتعويض غياب السويسري هاريس سيفيروفيتش أو علي مبخوت، مشيراً إلى أنه كان على المدرب البحث عن البديل لتغطية العجز (مهاجم بمهاجم) وليس تغيير مراكز اللاعبين.

وبخروجه من هذه المسابقة يكون النصر قد ودع جميع بطولات الموسم، بداية من مسابقة كأس رئيس الدولة التي ودعها من الدور الـ16 حينما خسر أمام الشارقة بثنائية نظيفة، ثم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد خسارته من شباب الأهلي في ربع النهائي، وهو يحتل المركز السابع في دوري أدنوك للمحترفين.