سلوت مصدوم بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

قال أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن هناك شعورا بالصدمة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وذكر وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول كان تقدم في مباراة الذهاب 1 / صفر، وذلك رغم أن سان جيرمان كان مسيطرا على المباراة، ولكن سرعان ما وجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله عثمان ديمبلي بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي أقيمت في أنفيلد، أمس الثلاثاء.

وقال سلوت إنه كان من الصعب تحديد الفائز بعد نهاية الـ90 دقيقة في ظل تقارب مستوى الفريقين، وبينما تقبل أن سان جيرمان تفوق على فريقه في الوقت الإضافي، إلا أنه شعر أن الهزيمة 1 / 4 بركلات الترجيح، مع تصدي جيانلويجي دوناروما لركلتي جزاء من داروين نونيز وكيرتس جونز، قاسية.

وقال :"بالطبع إنها صدمة".

وأضاف :"ربما ليس هذا الوقت المناسب لأخبرهم، لكن منذ موسمين خرجنا على يد ريال مدريد بعد الخسارة 2 / 5 على أرضنا، لذا إذا كان عليك الخروج، فلتخرج بالطريقة التي فعلناها ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، وتقديم هذه المعركة القوية".

وأضاف :" اتمنى أن كل مشجع حول العالم كان يأمل ألا تتوقف هذه المباراة لأنها كانت مذهلة".

وأردف :"فريقان كان لديهما مستوى ودرجة من القوة لا تصدق في أول 25 دقيقة. أتذكر أيضا أول 25 دقيقة ضد مانشستر سيتي وريال مدريد، لكن ما قدمناه في أول 25 دقيقة كان لا يصدق".

وأكد :"طوال الـ90 دقيقة لا اعتقد أننا كنا نستحق الخسارة. ولكن بعد مرور 180 دقيقة أعتقد أنه ربما كان من العدل أن يتم الذهاب إلى الوقت الإضافي".

وأردف :"في الوقت الإضافي اعتقد أن سان جيرمان كان أفضل منا. وبعدها حان وقت ركلات الترجيح، وسجلوا أربع ركلات".

وأعرب لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، عن شعوره بأن فوز فريقه كان إشارة لقوة الفريق.

وقال :"أنا سعيد للغاية. سعيد للغاية بأدائنا. أعتقد أن هذه لحظة مهمة جدا بالنسبة لنا، بالنسبة للاعبين والمشجعين."

وأضاف :"كان منا الممكن أن يتأهل أي من الفريقين، الفريقان كان يستحقان التأهل، لكننا نستحق ذلك أكثر قليلا، خاصة في المباراة الأولى".

وأكد :"أظهرنا نوعية الفريق الذي نحن عليه، لدينا قوة شخصية هائلة، وشخصيات قوية، وفريق يخرج ليلعب كرة القدم الخاصة به".

وأضاف :" كانت هناك بعض الأوقات التي فرضا فيها ليفربول سيطرته، وكان أفضل منا قليلا، ولكننا لم نتوقف عن الهجوم وقدمنا أداء مميزا، وهو ما كنا بحاجة للقيام به".

وأردف :"تألق أليسون بيكر، حارس ليفربول في المباراة الأولى، وتألق دوناروما في المباراة الثانية".