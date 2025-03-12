الشارقة وشباب الأهلي.. قمة إماراتية بنكهة آسيوية الليلة

الشارقة - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي



يشهد استاد الشارقة في العاشرة من مساء اليوم المواجهة الحاسمة بين أصحاب الأرض وضيفه شباب الأهلي لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2، في مباراة يترقبها جمهور الفريقين وكل محبي وعشاق كرة القدم في الدولة، كونها المرة الأولى التي يتواجه فيها فريقان من الإمارات لتحديد المتأهل إلى مرحلة متقدمة للبطولة القارية.

وانتهى لقاء الذهاب في ضيافة شباب الأهلي على ملعبه في استاد راشد بدبي بالتعادل 1-1، ويعني التعادل أن لقاء الذهاب كأن لم يكن، بعد إلغاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لائحة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين.

كما يعني أن الفائز في لقاء الإياب سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي أو ركلات الترجيح التي سيتم اللجوء إليها إذا انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل، سيحصل مباشرة على بطاقة الوصول للدور قبل النهائي.

وما يجعل من مواجهة الشارقة وضيفه شباب الأهلي لقاء قمة إماراتية بنكهة قارية هو التنافس الشرس بين الفريقين هذا الموسم في مختلف البطولات التي يشاركان فيها خلال الموسم الجاري، وأثمر التنافس القوي بين الفريقين عن 5 مواجهات خلال مارس الجاري:

مباراتان في الآسيوية، ومباراتان في نصف نهائي كأس «أديب»، ومباراة الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويشتعل الصراع بين الفريقين في الدوري، إذ يتصدر شباب الأهلي جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشارقة في المركز الثاني، ونجح الفريقان في التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، الذي تقام مباراتيه يوم 2 أبريل المقبل، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، والشارقة مع الجزيرة.

ويبحث الفريقان عن لقب آسيوي أول بعدما تأهلا عن جدارة إلى الدور ربع النهائي، باجتياز مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بنجاح، بعد فوز شباب الأهلي على الوحدات الأردني «6 - 3»، وتخطي الشارقة عقبة الحسين إربد الأردني بركلات الترجيح «3 - 0».

وقبل ثمن النهائي، تصدر الشارقة المجموعة الثالثة، وشباب الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الشارقة 13 هدفاً، وتلقى مرماه 8 أهداف، وسجل شباب الأهلي 17 هدفاً، وتلقت شباكه 11 هدفاً.

استعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التمارين اليومية على مدار أسبوع تحت إشراف مدربه المعروف كوزمين، وتبدو صفوف الفريق أكثر اكتمالاً في مباراة اليوم بعودة قائد الفريق شاهين عبدالرحمن بعد انتظامه في التمارين.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة في مركزه قلب الدفاع، ومعه الكوري الجنوبي شو مين، على أن يكون مارو كاتنيك على دكة البدلاء، ولا تغيير آخر يذكر في التشكيلة التي لعب بها كوزمين لقاء الذهاب في دبي.

ونفدت قبل يومين تذاكر المباراة المقررة على إستاد نادي الشارقة الذي يسع 15 ألف شخص، مع العلم أن لقاء الذهاب حضره 5135 مشجعاً في مدرجات استاد راشد بدبي.

في المقابل، أجرى شباب الأهلي تدريبه الأخير على ملعبه في دبي مساء أول من أمس، واختتم تحضيراته للمباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، بمران أخير مساء أمس، على ملعب استاد نادي الشارقة.

وشهدت التدريبات تركيزاً كبيراً من اللاعبين لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، الذي شدد على ضرورة التحلي بالروح القتالية واللعب حتى صافرة نهاية المباراة، مع احتمالية الوصول إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، في حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بأي نتيجة.