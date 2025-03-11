سيميوني يثق في تجاوز ريال مدريد: كرة القدم لها سيناريوهات مختلفة

يشعر دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بثقة كاملة في قدرة لاعبيه على تعويض تأخره بهدف واحد أمام ريال مدريد قبل مباراة إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وبعد الخسارة 2-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، يشعر سيميوني بالتفاؤل حول قدرة فريقه في الفوز عندما يستضيف منافسه المحلي.

وأبلغ المدرب الأرجنتيني الصحفيين اليوم الثلاثاء "أثق في لاعبي فريقي وأثق في هذه التشكيلة.

"أتفهم تماما الروح العالية التي يتمتعون بها ولا أشك في أننا سنسعى للبقاء في دوري أبطال أوروبا. هدفنا هو بلوغ النهائي.

"كرة القدم لها سيناريوهات مختلفة تحدث أثناء المباراة. سنمر بلحظات صعبة... الهدوء والوضوح وجودة اللاعبين هي التي ستحدد النتيجة. ستسير المباراة على هذا النحو".

ويأمل سيميوني في إلهام لاعبيه الشبان بينما أقر بضرورة الحفاظ على رباطة الجأش أمام الجماهير المحلية المتحمسة التي تدفع الفريق إلى الأمام.

وقال سيميوني "جماهيرنا ستدفعنا بقوة لكن الواقع هو ما يحدث على أرض الملعب. لن نفوز فقط بسبب ما يحدث في المدرجات. علينا أن نلعب مباراة رائعة.

"سأسأل اللاعبين الشبان عما إذا تخيلوا من قبل اللعب في مثل هذه المباريات، وبالتأكيد سيقولون لا. إنه لأمر جميل أن يبدأ الشبان في اكتساب الخبرة في هذه المباريات".