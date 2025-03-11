برشلونة يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل برشلونة الإسباني إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي وتغلب عليه 3 /1 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وحسم برشلونة مباراة الذهاب على ملعب بنفيكا بهدف البرازيلي رافينيا ليتفوق بنتيجة 4 / 1 في مجموع اللقاءين.

وكان البرازيلي رافينيا مرة أخرى هو بطل المواجهة أمام بنفيكا حيث سجل هدفين وصنع أخر ليقود النادي الكاتالوني لحسم الفوزفي الشوط الأول.

وتقدم رافينيا بهدف في الدقيقة 11 ثم صنع الهدف الثاني لزميله الشاب لامين يامال في الدقيقة 28 قبل أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 42 في الوقت الذي تكفل فيه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بتسجيل هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 13.

واحتل برشلونة المركز الثاني في مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وهزيمة، في الوقت الذي فاز فيه بنفيكا على موناكو الفرنسي 4 /3 في مجموع لقائي الملحق الفاصل.

وأنعش برشلونة حظوظه في الفوز بثلاثية تاريخية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد وله مباراة مؤجلة، كما تأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا وتعادل في مباراة الذهاب مع أتلتيكو مدريد 4 /4.