النصر يستهدف نهائي «أبطال الخليج» من بوابة القادسية الليلة

يحلّ النصر ضيفاً على فريق القادسية الكويتي، مساء اليوم، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، وذلك على استاد محمد الحمد بالعاصمة الكويتية الكويت، فيما تجمع مباراة الإياب الثانية لنصف النهائي فريق الاتفاق السعودي مع فريق دهوك العراقي، غداً الأربعاء، على ملعب الأخير، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز دهوك 1 ـ 0.

ويسعى النصر إلى تعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعبه الثلاثاء الماضي بنتيجة 0 ـ 1، وهو مطالب بالفوز بفارق هدفين من أجل بلوغ المباراة النهائية.

ويعاني النصر من غيابات بارزة في الخط الهجومي، حيث يفتقد مهاجمه وهدافه علي مبخوت بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، ويغيب أيضاً المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش بداعي الإصابة التي كان تعرّض لها في مباراة الديربي أمام الوصل.

وعبدالله توري المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، كما يفتقد النصر مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني الذي ودّع موسمه مبكراً بسبب إصابة في العضلة الضامة، كما يغيب أيضاً حارس المرمى عبدالله التميمي بسبب الإصابة.

وفي ظل هذه الغيابات المؤثرة، خاصة من الناحية الهجومية، سيقوم المدرب الهولندي الفريد شرودر بتغيير بعض مراكز اللاعبين لايجاد الحلول البديلة في الخط الأمامي.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة بالنسبة إلى النصر وجمهوره، حيث تعدّ الفرصة الأخيرة للفريق لإنقاذ موسمه والوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه باللقب في 2014.

ورغم صعوبة المهمة، إلا أن شرودر أعرب عن تفاؤله بلاعبي فريقه من أجل التعويض في لقاء الإياب، مؤكداً أن فريقه تأثر بحالة الطرد في مباراة الذهاب، التي قدم فيها مستوى جيداً بـ10 لاعبين.

وأوضح شرودر أنه رغم الغيابات البارزة إلا أن فرصة النصر في كسب بطاقة التأهل إلى النهائي لا تزال في الملعب، وهو ما يشكل دافعاً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مثنياً في الوقت نفسه على فريق القادسية الذي يملك العديد من اللاعبين الممتازين.

وأشارت بعض المصادر إلى امكان اعتماد القادسية على لاعبه المحترف الليبي محمد الصولة بعد أن استعاد جاهزيته، عقب الإصابة التي لحقت به في مباراة الاتفاق السعودي في البطولة ذاتها.

وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي عن تكليف طاقم تحكيم عمانياً بقيادة حكم الساحة عمر اليعقوبي لإدارة المباراة، ويعاونه كل من حمد الغافري مساعداً أول، وحمود الشعيبي مساعداً ثانياً، ومحمد المجرفي حكماً رابعاً، وسلمان فلاحي من قطر حكم فيديو، وفيصل عيد الشمري من قطر أيضاً مساعد حكم فيديو.