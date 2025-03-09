تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت تأجيل مباراة برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى أمام أوساسونا لوفاة طبيب الفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وقالت الرابطة في بيان عبر منصة (إكس) "تأسف الرابطة لوفاة طبيب الفريق الأول ببرشلونة كارليس مينيارو جارسيا وتعلن لهذا السبب تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا المقررة اليوم".

وأضافت أن لجنة المسابقات ستحدد موعدا جديدا لإقامة المباراة.

ومن جانبه قال النادي الكتالوني في بيان "ببالغ الأسى، يعلن برشلونة وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو جارسيا مساء اليوم.

"لهذا السبب تقرر تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا إلى تاريخ لاحق".

وقدم أوساسونا عبر منصة (إكس) تعازيه في وفاة طبيب الفريق الأول في برشلونة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على خيتافي غدا الأحد وثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثالث الترتيب الذي يلعب أمام رايو فايكانو.