أفضلية إنجليزية وتفوق واضح للضيوف في ذهاب دور الـ 16 لأبطال أوروبا

شهدت مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا تفوقًا واضحا للفرق الزائرة التي حققت 5 انتصارات خارج أرضها مقابل 3 انتصارات فقط لأصحاب الأرض، ما يعزز فرص الضيوف قبل مواجهات الإياب التي تقام الأسبوع المقبل.

وأقيمت على مدار يومي أمس وأمس الأول 8 مباريات ضمن منافسات ذهاب هذا الدور، وبرزت الأندية الإنجليزية بتحقيقها نتائج قوية خارج ملاعبها بعدما اكتسح أرسنال مضيفه أيندهوفن (7-1)، وفوز ليفربول على باريس سان جيرمان (1-0) فيما تغلب أستون فيلا على كلوب بروج (3-1)، ليضع الثلاثي الإنجليزي قدمًا في ربع النهائي.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال تعليقا على هذا الفوز الكبير لفريقه إنها نتيجة ضخمة خارج ملعبنا، في مسابقة نحبها وافتقدناها لسنوات طويلة إنها ليلة خاصة جدًا بالنسبة لنا.

وأكد مدرب ليفربول، أرني سلوت صعوبة مواجهة الإياب ضد باريس سان جيرمان رغم الفوز وقال إن نتيجة المباراة جيدة جدًا بالنسبة لنا، لكن باريس سان جيرمان تفوق علينا في الاستحواذ بفارق كبير وأشاد بحارس مرمى فريقه أليسون بيكر معتبرا أنه أفضل حارس مرمى في العالم.

وحقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على فينورد (2-0)، فيما عاد برشلونة بانتصار مهم على بنفيكا (1-0)، وقطع بايرن ميونخ شوطًا كبيرًا نحو التأهل بفوزه الكبير على باير ليفركوزن (3-0).

وأكد مدرب بايرن ميونخ، فنسنت كومباني، أن التأهل لم يُحسم بعد وقال : " هذا فقط الشوط الأول، ولا يزال يتوجب علينا خوض المباراة الثانية، وعلينا التحلي بالتركيز الكامل لتقديم أداء جيد مرة أخرى".

وقال مدرب بنفيكا، برونو لاجي، بعد الخسارة أمام برشلونة : " لقد حظينا بالعديد من الفرص في المباراة لكننا لم نتمكن من التسجيل ولا يزال خيار التأهل متاحًا وهذا ما نركز عليه".

وعلى الجانب الآخر، تفوق ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد (2-1)، في مواجهة وصفها مدربه كارلو أنشيلوتي بأنها لم تُحسم بعد وقال إن النتيجة غير كافية بالطبع هذه المباريات متقاربة، ودور الـ16 يشبه النهائي أو قبل النهائي وحصلنا على أفضلية صغيرة فقط تعطينا الثقة في الإياب.

وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة بوروسيا دورتموند وليل بالتعادل (1-1)، ما يجعل لقاء الإياب مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

وشهدت المباريات الثماني تسجيل 21 هدفًا بمعدل 2.6 هدف في المباراة، وكانت مواجهة أيندهوفن وأرسنال الأكثر غزارة تهديفية بثمانية أهداف.

وتصدر الإيفواري سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف، متقدمًا على هاري كين نجم بايرن ميونخ الذي سجل 9 أهداف.

ومع أفضلية الفرق الزائرة، تبدو حظوظ أرسنال، وبايرن ميونخ، والإنتر، وبرشلونة، وليفربول وريال مدريد أقوى في العبور إلى ربع النهائي، فيما تبقى المواجهات الأخرى أكثر توازنًا قبل حسم التأهل في لقاءات الإياب.