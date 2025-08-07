لغة الأرقام تنحاز لـ«الفرسان» في «نجوم الموسم»

يعد حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، وزميله المهاجم الإيراني سردار أزمون أقوى المرشحين لنيل جائزتي القفاز الذهبي، التي تمنح لأفضل حارس، والكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب عن الموسم الماضي 2024 - 2025، وذلك في حفل الجوائز السنوي، الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية بعد غد، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، وسيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات، ذلك بعدما قادا «الفرسان» للتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين موسم 2024 - 2025، إلى جانب تميزهما الإحصائي في لغة الأرقام، ويتنافس حمد المقبالي على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى مع كل من علي خصيف، حارس الجزيرة، وعادل الحوسني، حارس الشارقة، وشارك المقبالي مع فريقه شباب الأهلي في النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين في 2028 دقيقة، موزعة على 23 مباراة، وتصدى لـ 53 كرة، وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات، وأسهم بقوة في تتويج فريقه بالدوري، وفي المقابل شارك خصيف مع الجزيرة في 2071 دقيقة، موزعة على 24 مباراة، ولديه 61 تصدياً، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات، واحتل مع فريقه المركز السابع برصيد 37 نقطة في جدول ترتيب الدوري، بينما شارك الحوسني في 1889 دقيقة، موزعة على 21 مباراة، ولديه 35 تصدياً، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة، وهو رقم قياسي جديد، وقاد من خلاله فريقه لوصافة الدوري برصيد 51 نقطة.

تميز

في حين يتنافس أزمون على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مع كل من الإيراني مهدي قائدي، لاعب كلباء الموسم الماضي والنصر في الموسم المقبل، وكايو لوكاس، لاعب الشارقة، وشارك أزمون في 1545 دقيقة، موزعة على 21 مباراة مع «الفرسان»، وسجل 11 هدفاً، ولعب 6 تمريرات حاسمة، وسدد 19 تسديدة على المرمى، وقام بـ 38 مراوغة، و19 تمريرة مؤثرة، بينما لعب قائدي 1965 دقيقة مع «النمور»، موزعة على 23 مباراة، وسجل 16 هدفاً، ولعب 7 تمريرات حاسمة، وسدد 42 تسديدة على المرمى، وقام بـ 95 مراوغة، و39 تمريرة مؤثرة، ولكن تفوقه الواضح لم يساعد كلباء في إنهاء مشوار النسخة الماضية من الدوري في مركز أفضل من التاسع برصيد 32 نقطة، بينما لعب كايو لوكاس 1716 دقيقة، موزعة على 23 مباراة مع الشارقة، وسجل 12 هدفاً، ولعب 27 تمريرة حاسمة، ولديه 5 تسديدات على المرمى، و45 مراوغة، و33 تمريرة مؤثرة ويذكر أن حفل الرابطة السنوي سيتم من خلاله توزيع العديد من الجوائز الأخرى، وتتضمن جائزة القائد لأفضل مدرب، ويتنافس عليها البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، والصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل في الموسم الماضي، والوصل في الموسم المقبل، والروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة الموسم الماضي، ومنتخبنا الوطني الأول حالياً، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، وسيتنافس عليها كل من براهيما ديارا، لاعب الوحدة، جويلهرم دا سيلفا «بالا»، لاعب شباب الأهلي، وسياكا سيديبي، لاعب الوصل، وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، ويتنافس عليها محمد النني، لاعب الجزيرة، ولوكاس بيمنتا، لاعب الوحدة، وفابيو ليما، لاعب الوصل، وجائزة أجمل هدف، ويتنافس عليها كل من سفيان رحيمي، لاعب العين، ونبيل فقير، لاعب الجزيرة، وعمر خربين، لاعب الوحدة، وجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، ويتنافس عليها كل من العين والجزيرة والوحدة، وجائزة دوري الجماهير، ويتنافس عليها كل من الوصل والعين والجزيرة.