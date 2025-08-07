العين.. أجواء مثالية ونتائج قوية في المعسكر الخارجي

تسود المعسكر البنفسجي الخارجي أجواء مثالية وروح معنوية عالية، عطفاً على النتائج القوية التي حققها الفريق في مبارياته الودية حتى الآن، إذ حافظ على سجله خالياً من الخسارة، فبعد فوزه على اتحاد تواركة المغربي 5 - 0، وعلى التشيه الإسباني 4 - 3، عاد وتعادل، أول من أمس، مع الأهلي السعودي 1 - 1 في ثالث تجاربه الودية، وتقدم المغربي سفيان رحيمي للفريق البنفسجي بعد مرور 19 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يدرك الفريق السعودي التعادل، بهدف عكسي سجله عبدالكريم تراوري بالخطأ في مرمى حارس العين حسن ساني.

ورفع رحيمي غلته من الأهداف التي أحرزها في وديات العين إلى 4، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراتي اتحاد تواركة المغربي والتشي الإسباني، وسيخوض العين مباراته الرابعة والأخيرة في معسكر إسبانيا أمام فريق غرناطة الإسباني على لقب كأس مدينة غرناطة، في العاشرة من مساء السبت، وينتظر أن يدفع المدرب الصربي ايفيتش، المدير الفني، بجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي السعودي، بقصد الوقوف على قدراتهم ومدى انسجامهم واستيعابهم لأفكاره التدريبية، قبل وضع لمساته النهائية على التشكيلة التي سيعتمدها لخوض استحقاقات الموسم الجديد.

ويتطلع العين إلى موسم جديد يعود خلاله إلى منصات التتويج المحلية، بعد غياب امتد لثلاثة مواسم منذ آخر مرة اعتلى فيها لاعبو الفريق البنفسجي منصات التتويج موسم 2021 - 2022، عندما حقق ثنائية الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تحت قيادة مدربه الأسبق الأوكراني سيرجي ريبروف.

ويدشن الزعيم الموسم الجديد بلقاء فريق البطائح 16 أغسطس الجاري، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يحل ضيفاً على فريق نادي دبا بالجولة الثانية 23 أغسطس، بينما يستهل مبارياته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي باستضافة فريق كلباء بجولة الذهاب 30 أغسطس ويلتقي الفريقان بجولة الإياب 2 سبتمبر المقبل.

وأكد عدد من نجوم الفريق تفاؤلهم بموسم مختلف يتطلع خلاله العين للعودة إلى منصات التتويج على المستويين الداخلي والخليجي، قياساً على الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق في معسكره الخارجي الحالي، حيث يبذل الجميع جهود كبيرة لأجل الوصول إلى أعلى مؤشرات الجاهزية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

واعتبر المدافع مارسيل راتنيك أن النتائج التي تحققت في الوديات مؤشر جيد قبل الدخول في أجواء الاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى الانسجام الكبير الذي يسود بين اللاعبين، وقال إن الجميع يعمل من أجل بلوغ أعلى درجات الجاهزية، حتى يقدم نفسه بصورة متميزة في الموسم الجديد، وأوضح أن ضغط التدريبات والمباريات الودية أمر جيد بالنسبة للاعبين، فهو يرفع من معدل اللياقة البدنية والذهنية، ويجعل اللاعبين أكثر قدرة على التحمل والصمود والثقة بالنفس، تطلعاً لبداية قوية في الموسم الجديد.

وأكد الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس، متوسط الميدان، أن البرنامج التحضيري للفريق يمضي بصورة مثالية، وقال إن الجميع يشعر بالتفاؤل والحماس، وهم جميعاً يبذلون قصاري جهودهم للوصول إلى معدل الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبل بداية الموسم الجديد «الذي ندرك نحن كلاعبين ما المطلوب منا خلاله، خصوصاً بعد النتائج غير المرضية التي تحققت في الموسم السابق»، وأوضح أن النتائج التي حققها الفريق في المباريات الودية التي خاضها في معسكري الرباط وإسبانيا جيدة حتى الآن، واللاعبون منسجمون تماماً مع المدرب وأفكاره التدريبية.

وأوضح المهاجم المغربي الحسين رحيمي، أن المعسكر في المغرب وإسبانيا كان ناجحاً في إطار التحضير للموسم المقبل، مشيراً إلى حالة التناغم الكبيرة بين جميع اللاعبين، وقال: «الجميع يشعر بالشغف والحماس وينتظر بداية الموسم الجديد للظهور بأفضل صورة ممكنة لأجل تحقيق تطلعاته وطموحات النادي وجماهيره».