سيرجينهو بيريرا يقدم أوراق اعتماده مع الوصل في 45 دقيقة

قدّم سيرجينهو بيريرا، المنضم حديثاً إلى صفوف الوصل، أوراق اعتماده مع فريقه في 45 دقيقة فقط، وبعد أقل من 24 ساعة من إعلان التعاقد معه قادماً من نادي فيبورغ الدنماركي، في واحدة من الصفقات المميزة على مستوى أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الحالي.

وجاء اعتماد بيريرا بعد نجاحه في إقناع مدربه البرتغالي لويس كاسترو، الذي دفع به مع انطلاق الشوط الثاني في المباراة الودية التي خاضها الإمبراطور على ملعبه أمام صحم العُماني أول من أمس ، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في أول تجربة تحضيرية للفريق بعد عودته من المعسكر الخارجي الذي أقامه في هولندا استعداداً للموسم الجديد.

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مستوى متميزاً في مركز الجناح، حيث تحرك بنشاط وإيجابية، وأبان عن قدرة عالية على المراوغة وتخطي المنافس، بجانب التمريرات الذكية التي كشفت عن موهبته الكبيرة، مع تميزه في الكرات العكسية والتسديد نحو المرمى، إضافة إلى السرعة الفائقة التي يتمتع بها، وغيرها من النواحي الفنية التي أكدت أنه صفقة رابحة للوصل، وأنه سيكون أحد العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة لويس كاسترو، وقد يكون، قياساً بإمكاناته الفنية، أحد أبرز نجوم الموسم الجديد.

ونال بيريرا ثقة جماهير الوصل التي حرصت على حضور اللقاء للوقوف على مستوى النجوم الجدد ومدى جاهزية الفريق لمشوار الموسم التنافسي، وغادر الجمهور الملعب راضياً وسعيداً بصفقة التعاقد معه، واعتبره إضافة قوية ودعماً كبيراً للفريق.

وفي سياق اللقاء، برهن جمهور الوصل على معدنه الأصيل بحضوره بأعداد كبيرة إلى الملعب، رغم حرارة الطقس، في أول لقاء يجمعه بفريقه بعد التعديلات الكبيرة التي شهدتها صفوفه، وفيما أكد اللاعبون الجاهزية الفنية والبدنية للموسم، أثبت الجمهور في المدرجات جاهزيته للتشجيع والمساندة وتقديم الدعم المعنوي للاعبين، وغادر المشجعون سعداء بأداء الفريق، رغم غياب الأهداف، بعدما أوضح المدرب لويس كاسترو، من خلال إدارته الفنية، أن هدفه كان التحضير للموسم دون الالتفات إلى النتيجة، وهو ما عكسه إشراكه لعدد كبير من اللاعبين خلال شوطي اللعب.