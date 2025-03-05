هنري: أرسنال يمكنه الفوز بدوري الأبطال

قال تييري هنري نجم أرسنال السابق إن آمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باتت شبه معدومة مع تنامي الإصابات في صفوف الفريق لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا أصبح في متناول اليد.

وحقق أرسنال فوزا ساحقا 7-1 على مضيفه أيندهوفن أمس الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من لقاء حامل اللقب ريال مدريد أو أتليتيكو ​​مدريد الشهر المقبل.

وقال يورن تيمبر، الذي افتتح مهرجان أهداف أرسنال، قبل الرحلة إلى هولندا إنها فرصة لفريق المدرب ميكل أرتيتا لتصحيح المسار بعد سلسلة مخيبة للآمال في الدوري.

وبالتأكيد نجح العرض المبهر الذي قدمه أرسنال على ملعب فيليبس في تحقيق ذلك، إذ كشف الفريق اللندني بقوة عن نواياه.

ويعتقد هنري، الهداف التاريخي لأرسنال والذي شارك في نهائي دوري الأبطال 2006 الذي خسره أمام برشلونة الإسباني، أن انتهاء السباق على لقب الدوري تقريبا، سيسمح للفريق اللندني بالتركيز بشكل كامل على أوروبا.

وقال هنري في برنامج سبورتس جولازو التابع لشبكة سي.بي.إس "نعم، بإمكانهم (الفوز بدوري أبطال أوروبا). أنا أؤمن بذلك، ولذلك أقول أن الأمر سيحدث.

"أتحدث الآن فقط، أظهروا لنا أنكم قادرون على فعل ذلك (الفوز بنتيجة كبيرة) ضد فريق جيد، مع عودة اللاعبين (المصابين).

"لا أريد أن أسيء إلى أيندهوفن، كنت أعتقد أن المباراة ستكون صعبة، خاصة خارج ملعبهم، لكنهم جعلوا الأمر يبدو سهلا. أعتقد أنهم قدموا مباراة رائعة".

وربما يجد أرسنال نفسه في موقف صعب في دور الثمانية إذ سيخوض مباراة الذهاب على أرضه أولا ولكن هنري قال إن أداء الفريق أمام أيندهوفن من شأنه أن يعطي دفعة معنوية للاعبين.

وقال الفرنسي "نعلم جميعا أن الدوري (الإنجليزي) قد انتهى إلا إذا حدثت معجرة. ما أحاول قوله هو أن هذه المباراة قد تساعدنا على اكتساب الثقة في هذه البطولة وللمباراة التي تنتظرنا بعدها، سواء أمام ريال مدريد أو أتليتيكو ​​مدريد.

"في بعض الأحيان قد تساعدك القرعة في مشوارك إلى النهائي أو تلعب ضدك. لكن إذا كنت تريد الفوز بالبطولة فيجب عليك التغلب على أي منافس".