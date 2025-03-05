مانشستر يونايتد وتوتنهام يبحثان عن تعويض الإخفاق المحلي من بوابة الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس، وذلك بعد انضمام ثماني أندية فازت في ملحق الدور ذاته، والذي أقيمت منافساته الشهر الماضي، لتنضم إلى ثماني أندية أخرى هي أصحاب المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري.

وستتجه الأنظار إلى مواجهة قوية سيستضيفها ملعب "ريالي أرينا" حيث يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سبق له الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2017، ضيفا على ريال سوسيداد.

وكان سوسيداد قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثالث عشر، ليتعين عليه خوض مباراة ملحق للتأهل إلى دور الستة عشر، وجاءت تلك المواجهة أمام ميتلاند الدنماركي، لكن الفريق الإسباني حقق فوزا كبيرا على منافسه بنتيجة 7/3 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا في الدنمارك 2/1 وتفوق بنتيجة 5/2 في مواجهة العودة على أرضه.

من جانبه، احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري، ورغم ذلك فإن الشكوك تحيط بمدى تطور الفريق تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى المهمة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ورغم تألقه مع فريقه السابق سبورتنج لشبونة والإشادات التي تلقاها من مدربين ونجوم وخبراء، لم ينجح في تحسين نتائج الفريق الذي يحتل حاليا المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة في بطولة الدوري، كما ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فولهام منذ أيام قليلة.

وسبق للفريقين أن ألتقيا في ست مباريات، منها مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014، وأربع مباريات على مستوى بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في ثلاث مناسبات أمام سوسيداد، وتعادل الفريقان في مباراتين، فيما حقق سوسيداد فوزا وحيدا جاء على أرض الفريق الإنجليزي في لقاءهما الموسم الماضي بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان للمرة الثانية في منافسات خروج المغلوب، حيث سبق وأن ألتقيا في دور الـ32 من البطولة في موسم 2020/2021، حيث خيم التعادل السلبي على مباراة الذهاب، وتفوق مانشستر يونايتد في لقاء الإياب برباعية نظيفة.

وسيكون فريق إنجليزي آخر محط الأنظار، وهو توتنهام، الذي سيواجه مضيفه ألكمار الهولندي على ملعبه.

ولا تختلف ظروف توتنهام عن ظروف مواطنه مانشستر يونايتد، حيث لا يتقدم عليه في الترتيب سوى بمركز واحد وبفارق الأهداف فقط، ولا يمر مدربه الأسترالي آنجي بوستيكوجلو بأفضل مراحله ويتعرض لانتقادات شديدة جراء النتائج السيئة.

ويتسلح توتنهام بخبرته في مواجهة نظيره الهولندي، كما أن الفريقين ألتقيا في مرحلة الدوري، وفاز توتنهام على ملعبه بهدف نظيف، كما أنه أنهى المرحلة ذاتها في المركز الرابع، فيما احتاج ألكمار لخوض مباراتي ذهاب وإياب في ملحق دور الستة عشر أمام جالطة سراي التركي، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز التاسع عشر.

وفاز ألكمار على جالطة سراي 4/1 ذهابا، وتعادل معه 2/2 في مباراة الإياب، ليتأهل إلى دور الستة عشر متفوقا بنتيجة 6/3 في مجموع اللقاءين.

ويأمل أياكس الهولندي في استغلال صحوته المحلية ومحافظته على صدارة ترتيب دوري بلاده، حينما يواجه آينتراخت فرانكفورت الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس، ويحتل المركز الثالث في الدوري الألماني، لكنه يعاني من تراجع في نتائجه في الأونة الأخيرة.

وتعرض فرانكفورت للهزيمة برباعية مرتين في آخر مباراتين، حيث خسر على أرض "أليانز أرينا" أمام بايرن ميونخ بهدف مقابل أربعة، فيما خسر بنفس النتيجة على ملعبه أمام باير ليفركوزن، لكن دون تسجيل أهداف.

على الجانب الآخر، يتألق أياكس ويتصدر ترتيب الدوري الهولندي برصيد 60 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب أيندهوفن.

وكان أياكس قد احتل المركز الثاني عشر في ترتيب مرحلة الدوري، ليخوض مواجهة مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي، ويفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد، لتأتي مباراة الإياب ببطاقة العبور لدور الستة عشر رغم الهزيمة 1 / 2.

وفي باقي المباريات، يأمل روما الإيطالي في استغلال تألقه المحلي حينما يستضيف أتلتيك بلباو الإسباني، فيما يلعب مواطنه لاتسيو في مواجهة خارج أرضه مع فيكتوريا بلزن التشيكي، ويحل ليون الفرنسي ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني، ويستضيف فناربخشة التركي فريق رينجرز الاسكتلندي، ويحل أولمبياكوس اليوناني ضيفا على بودو جليمت النرويجي.