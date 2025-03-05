للمرة الأولى.. 8 منتخبات آسيوية في مونديال الناشئين لكرة القدم

تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، وذلك في مدينتي جدة والطائف.

وتقام البطولة بنظامها الجديد، الذي يشهد تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكانت القرعة التي أجريت يناير الماضي أسفرت عن وجود منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم معه منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام، في حين ضمت المجموعة الأولى المنتخب السعودي تحت 17 عاماً، صاحب الضيافة، على رأس المجموعة، التي تضم معه منتخبات أوزبكستان وتايلاند والصين.

وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن وأفغانستان وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران وطاجيكستان وعمان وكوريا الشمالية.

من جانبه، رحب ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالمنتخبات المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، وتقديم بطولة قوية مشرفة للكرة الآسيوية.