8 من أصل 23 مقيماً شاركوا فعلياً مع العين

تضم قائمة الفريق الأول بنادي العين المعتمدة رسمياً برابطة المحترفين 28 لاعباً مقيماً تعاقد معهم النادي خلال العامين الماضيين، غير أن 8 فقط من هؤلاء اللاعبين ظهروا مع الفريق الأول، منهم 4 بصورة شبه مستمرة.

ويعتبر متوسط الميدان المالي عبدالكريم تراوري (20 عاماً) أكثر اللاعبين المقيمين ظهوراً وتأثيراً، حيث شارك في 46 مباراة، منها 33 بدوري المحترفين سجل خلالها هدفاً وحيداً.

إضافة إلى 9 مباريات بكأس الرابطة حيث سجل هدفاً و4 مع الرديف تحت 21 سنة. وبرغم أن المدافع المالي درامان كوماري (20 عاماً)، يعتبر هو اللاعب الوحيد المحترف بنادٍ عربي أو خليجي ظهر اسمه ضمن قائمة ضمت 100 لاعب تحت سن 20 عاماً حتى نوفمبر من العام الماضي.

ويتمتعون بأكبر قدر من الخبرة في اللعب مع أنديتهم عام 2024، غير أنه شارك فقط في 22 مباراة مع الفريق الأول خلال موسمين منها 18 بدوري المحترفين و4 بكأس الخليج العربي وسجل هدفاً وحيداً.

ويحتل الأرجنتيني ماتيو سنابريا المرتبة الثالثة من حيث المشاركة في المباريات مع الفريق الأول إذ ظهر في 17 مواجهة منها 14 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين وسجل 3 أهداف إضافة إلى 3 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم وسجل هدفاً وشارك في نصف مباراة مع الرديف تحت 21 سنة.

وبرغم ظهوره المتميز في بعد التعاقد معه قبل عامين غير أن المهاجم الكنغولي جوسنا ابيانفي (21 عاماً) لم يستمر كثيراً مع الفريق الأول وأصبح دائم التواجد بصفوف الرديف إذ شارك فعلياً في 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف بدوري المحترفين، و5 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل هدفين بينما ظهر في 22 مباراة مع الفريق الرديف وسجل 17 هدفاً.

وقدم البراغوياني ماتياس سيغوفيا، (21 عاماً) نفسه بصورة مثالية في أول ظهور له مع الفريق الأول صيف العام الماضي، ليحتل مكانه بصفة مستمرة إذ شارك حتى الآن في 12 مباراة منها 8 بدوري المحترفين وسجل خلالها هدفاً، و4 بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل أيضاً هدفاً.

ويعتبر الظهير الأيسر الأرجنتيني فيليبي سالوموني (21 عاماً)، اللاعب المقيم الثاني الذي يتعاقد مع العين بنظام الإعارة لمدة موسم واحد بعد سيغوفيا، وظهر رسمياً بقميص الفريق الأول بعد التعاقد معه في سبتمبر من العام الماضي في 11 مباراة منها 9 بدوري المحترفين و2 بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعاقد العين مع الإيطالي جينو ايفانتينو (19 عاماً) في أكتوبر الماضي وضمه إلى فئة المقيمين وظهر فعلياً مع الفريق الأول في 4 مباريات، إضافة إلى 5 بدوري الرديف تحت 21 عاماً.

ويأتي متوسط الميدان النيجيري هاليرو ساركي (21 عاماً) كأقل اللاعبين المقيمين الذي شاركوا فعلياً مع الفريق الأول إذ ظهر في 6 مباريات فقط بالموسم السابق 2023 ـ 2024 وسجل هدفاً، ومباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، غير أنه شارك في 39 مع دوري الرديف خلال موسمين وسجل 21 هدفاً.