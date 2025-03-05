الوصل يهدر الفوز أمام السد في أفضل مبارياته بالموسم

أهدر الوصل فرصة الفوز على ضيفه السد القطري في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الفريقين في المرحلة السابقة من المنافسة، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب يوم 10 مارس الجاري، التي تحدد نتيجتها هوية الفريق المتأهل إلى ربع النهائي.

وفي مباراة، أول من أمس، كان الوصل الأفضل في الأداء وصاحب المبادرة الهجومية وهدف السبق الذي لم ينجح في المحافظة عليه، وقدم أفضل مبارياته في الموسم الحالي.

ولكن التوفيق لم يحالفه في الخروج بنتيجة الفوز، وارتضى بالتعادل الذي صعب مهمته وساوى كفة الفريقين قبل جولة الإياب. وعلى الرغم من نتيجة التعادل، فإن الصربي ميلوش مدرب الوصل، أكد أنه راضٍ عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في اللقاء.

وقال إن فريقه كان الطرف الأفضل طوال شوطي اللعب. وأضاف: لعبنا بشكل دفاعي وهجومي جيد للغاية ونجحنا في الوصول لشباك السد وسيطرنا على الكرة بنسبة عالية وصنعنا الفرص، مع تمريرات متقنة، ولو توافر لنا القليل من الحظ في المباراة كنا سنصبح في وضع أفضل بكثير قبل مباراة الإياب.

وأشار مدرب الوصل إلى أن منافسه وجد فرصتين فقط طوال شوطي اللعب وقال: مع الأسف الفرصة الثانية كانت مكلفة بالنسبة لنا لأن السد نجح في الاستفادة منها وأحرز هدف التعادل وبذلك فقدنا نتيجة الفوز، ودفعنا ثمنها غالياً.

وشدد ميلوش على أهمية التحضير الجيد والتركيز على لقاء العودة من أجل تحقيق هدف التأهل. وأضاف: قبل مباراة الذهاب كان لدي شعور قوي بأن كل شيء سيتحدد في مباراة الإياب.

ولكن المهمة بالتأكيد لن تكون سهلة، وإذا أردنا الوصول إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية فعلينا أن نستعد بشكل أفضل وأن نحقق الفوز على السد، ليس هنالك حل آخر.

وقال علي صالح قائد الوصل والذي أحرز أول أهداف اللقاء، إن المواجهة كانت صعبة، ولكن فريقه كان الأفضل في الأداء.

وأضاف: أضعنا عدداً من الفرص في المباراة منها فرصة أهدرتها بنفسي وحزنت عليها ولكنني تجاوزتها بهدف التعويض ولعبت بشكل طبيعي وساعدت زملائي وخاصة أننا كنا نتقدم بهدف في ذلك الوقت من المباراة، ولكن هذا حال كرة القدم.

وأكد قائد الوصل العمل على التعويض في جولة الإياب بالدوحة وتحقيق الفوز لنيل بطاقة التأهل مع تقديم مستوى جيد، ذاكراً أن ذلك يتطلب منهم مضاعفة الجهد والتركيز بالكامل على اللقاء المقبل وخاصة أن المباراة ستكون صعبة لأن كل فريق يمتلك الرغبة في الفوز.