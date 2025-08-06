الشارقة ينهي ملف الأجانب بـ 6 لاعبين

ارتفع عدد الأجانب في نادي الشارقة إلى ستة لاعبين، بعد التعاقد مع الأرجنتيني بوبليتي أول من أمس في صفقة انتقال حر قادماً من الوصل، ليصبح النادي مطالباً بالاستغناء عن أحد عناصره قبل اعتماد الخماسي الأجنبي رسمياً في كشوفه، مع وجود خيار بتحويل قيد العائد إلى الكشوف إيغور كورونادو إلى فئة أخرى.

وسيواصل النادي ترتيباته بعد العودة من النمسا، التي أقام بها معسكره الخارجي، على أن تنطلق التدريبات غداً، عقب منح الجهاز الفني لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة.

وتضم قائمة أجانب الشارقة حالياً: التونسي فراس بالعربي «وسط»، المغربي عادل تاعرابت «وسط»، الكوري الجنوبي يو مين شو «مدافع» من الحرس القديم، إلى جانب الثلاثي المنضم حديثاً بقيادة الأرجنتيني بوبليتي «محور»، والبرازيلي إيغور كورونادو (وسط)، والألباني راي ماناج (هجوم).

وخلال الميركاتو الحالي، كسب النادي توقيع فيتا فيتاي من لوكومتيف زغرب على سبيل الإعارة لمدة موسم في فئة المقيم، وأعاد لاعبه ماجد سرور بعد انتهاء فترة إعارته من الوصل، وفي المقابل، رحل عنه الثنائي محمد عبدالباسط وسالم سلطان إلى نادي النصر.

ويأمل الشارقة مواصلة نجاحاته على الصعيدين المحلي والقاري، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب بطولة آسيا 2، التي تُعد من أبرز إنجازاته، معتمداً على مزيج من الخبرة والشباب، إضافة إلى الدعم النوعي الذي وفرته الإدارة سابقاً.

وتعد عودة النجم البرازيلي إيغور كورونادو واحدة من أهم صفقات الميركاتو وسط أندية المحترفين وأبرز مكاسب الشارقة، لما يمثله من قيمة فنية وخبرة كبيرة، إضافة إلى قدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، بجانب جماهيريته الواسعة وتجربته السابقة الناجحة مع الفريق.

وعلى مستوى التحضيرات، أنهى الشارقة المرحلة الثانية من إعداده في النمسا، والتي استمرت ثلاثة أسابيع، خاض خلالها ثلاث مباريات ودية، تعادل في ختامها مع الشباب السعودي سلباً أول من أمس، وخسر أمام الغرافة القطري 0 - 1، وتعادل في أولى تجاربه مع إف سي كارياتو الأوكراني 1-1، ويستأنف الفريق تدريباته غداً، ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد، قبل بدء المنافسات التي يستهلها بمواجهة مضيفه دبا يوم 16 أغسطس الجاري.

وبإكماله عقد الأجانب وتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، وعودته من المعسكر الخارجي، يكون الشارقة قد وضع كامل تركيزه على التحضير الفني والبدني للموسم، وسط طموحات كبيرة بكتابة فصل جديد من الإنجازات تحت قيادة مدربه ميلوش في أول مواسم له مع بطل آسيا.