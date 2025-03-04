عودة قضية بلاتر وبلاتيني إلى الواجهة

بعد ثلاث سنوات من تبرئتهما في الدرجة الابتدائية، انطلقت محاكمة الاستنئاف للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني في سويسرا، أمس، في إجراء آخر بشأن اتهامات الاحتيال التي أطاحت بهما من رأس هرم الكرة العالمية.

وتستمع محكمة استئناف جزائية خاصة، مقرها في موتينتس بالقرب من بازل، إلى طلب من مكتب المدعي العام في البلاد لإعادة فتح الإجراءات ضد بلاتر، الذي سيُكمل عامه الـ89 في العاشر من الشهر الحالي، وبلاتيني البالغ 69 عاماً.

وقال بلاتيني بعد اليوم الأول للمحاكمة: «العقد هو عقد، الكلمة هي كلمة: الاتحاد الدولي لكرة القدم مدين لي بهذه الأموال».

وقال الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات في بداية جلسة الاستماع: «ما زلت لا أفهم لماذا يلاحقني المدعي العام»، مكرراً أنه ساعد السويسري في الفوز برئاسة الاتحاد الدولي في عام 1998 قبل أن يصبح مستشاره حتى عام 2002.

وتابع بلاتيني: «فوجئت عندما رأيت سيب بلاتر يسألني عن توقعاتي بشأن الراتب، لأنني لم أكن أعرف هذا العالم، عالم فيفا، قلت بشكل عشوائي مليون».