النصر والقادسية.. خطوة نحو النهائي الخليجي

يستضيف النصر نظيره القادسية الكويتي الساعة العاشرة مساء اليوم في استاد آل مكتوم، لحساب مباراة الذهاب لنصف نهائي مسابقة دوري أبطال الخليج، فيما تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في الكويت.

وكان النصر تأهل إلى المربع الذهبي بعد تصدره المجموعة الأولى من دون تلقي أي خسارة، محققاً 4 انتصارات وتعادلين، فيما احتل القادسية المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حقق انتصارين و3 تعادلات وخسر مباراة واحدة.

وقامت لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم قطري لإدارة المباراة يتكون من عبدالرحمن الجاسم حكم ساحة، وطالب سالم (مساعداً أول) وسعود أحمد (مساعداً ثانياً) والبحريني حسين الشويخ حكماً رابعاً ومحمد أحمد الشريف حكم فيديو (قطر) .

وسيد فيصل العلوي حكم فيديو (البحرين). وتحظى المباراة بأهمية بالغة بالنسبة للنصر الذي يتطلع لاستثمار عامل الأرض والجمهور للفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه في أتم الجهوزية لتقديم أفضل مستوياته ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة على فريقه، فيعد القادسية من أبرز الفرق المشاركة في البطولة ولم يخسر خارج أرضه في المباريات الثلاث فتعادل مع العربي القطري والرفاع البحريني والاتفاق السعودي.

وأوضح شرودر أن عدم فوز النصر في آخر 5 مباريات لا يعني أنه يمر بفترة سيئة بل إن النتائج لا تبرز المستوى الحقيقي للفريق، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تختلف تماماً عن مباريات الدوري، وخصوصاً أن النصر أكمل دور المجموعات من دون تلقي أي خسارة وهو عاقد العزم على مواصلة المشوار بنجاح.

وصرح مدرب النصر بأن مباراة الذهاب فرصة لقطع خطوة جيدة نحو التأهل إلى النهائي وعلى اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم والتحلي بالتركيز طيلة 90 دقيقة.

وأكد المونتينيغري زيلكو بتروفيتش، مدرب القادسية أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام النصر الذي يعد أحد أفضل الفرق في المسابقة، وهو متصدر المجموعة الأولى.

ويفتقد النصر جهود مهاجمه عبدالله توري وحارس المرمى عبدالله التميمي بداعي الإصابة، ويغيب عن القادسية المحترف النيجيري دانييل أجيبولا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.