قرعة كأس ألمانيا: شتوتغارت يواجه لايبزيغ وليفركوزن يقابل بيليفيلد

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الأحد، باير ليفركوزن حامل اللقب في مواجهة أرمينيا بيليفيلد أحد أندية دوري الدرجة الثالثة ومفاجأة البطولة.

ويتطلع بيليفيلد للتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تأهله لقبل النهائي للمرة الرابعة بعد نجاحه في إقصاء ثلاثة أندية من الدوري الممتاز، وهي يونيون برلين وفرايبورج وفيردر بريمن.

وباعتباره فريقا يقع أسفل الدرجتين الأولى والثانية، سيلعب أرمينيا بيليفيلد على أرضه ضد ليفركوزن بطل الثنائية المحلية في العام الماضي 2024.

وصرح مايكل موتزيل المدير الرياضي لنادي بيليفيلد عبر قناة (إيه آر دي) التلفزيونية "تجاوزنا ثلاثة اختبارات صعبة نسبيا، وربما يبقى ليفركوزن المهمة الأصعب".

وأضاف "بالطبع نحن سعداء بمواجهة بطل الثنائية، ونتطلع لهذه الأمسية أمام باير ليفركوزن".

وستجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين شتوتجارت بطل الكأس ثلاث مرات آخرها عام 1997 ضد لايبزبج بطل عامي 2022 و2023.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي يومي 1 و2 أبريل/نيسان، بينما ستقام المباراة النهائية في برلين يوم 24 مايو.