فولهام يقصي مانشستر يونايتد من كأس إنجلترا

نجح فولهام في الإطاحة بمانشستر يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بركلات الترجيح في مباراة مثيرة بالدور الخامس اليوم الأحد، ليضمن مكانه في دور الثمانية بعد أن انتهت بالمباراة بالتعادل 1-1 بهدفي كالفين باسي لاعب فولهام وبرونو فرنانديز قائد يونايتد.

وتصدى حارس مرمى فولهام برند لينو لركلة الترجيح التي نفذها فيكتور ليندلوف، ليكون جوشوا زيركزي مضطرا لتسجيل الركلة الخامسة للحفاظ على آمال فريقه في الفوز.

ورغم ذلك سدد زيركزي الكرة مباشرة في اتجاه لينو، لتنطلق احتفالات صاخبة بين لاعبي فولهام.

وافتتح فولهام التسجيل قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول عندما لعب رودريجو مونيز ركلة ركنية إلى باسي الذي حولها برأسه في المرمى، وسط غياب كامل للرقابة من مدافعي يونايتد.

وأدرك فرنانديز التعادل في الدقيقة 71 عندما مرر ديوجو دالوت الكرة من الجانب الأيسر وأطلق قائد يونايتد تسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء مرت من مدافعي فولهام وحارس المرمى لينو في طريقها إلى الزاوية البعيدة، ليفرض وقتا إضافيا.