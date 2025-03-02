جولة سياحية لنجوم أرسنال في دبي

استمتع نجوم أرسنال، ديفيد رايا، جورجينيو وميكيل ميرينو، بجولة سياحية استثنائية في دبي لاكتشاف أبرز معالمها المعمارية والتراثية، وذلك خلال فترة استراحة من معسكرهم التدريبي الشتوي استعداداً للنصف الثاني من موسم 2024 /2025، وجاءت هذه الجولة ضمن تجربة خاصة نظمتها طيران الإمارات، الشريك الرسمي للنادي، حيث استقل اللاعبون حافلة سياحية برفقة أفراد من طاقم ضيافة طيران الإمارات، الذين قدموا لهم معلومات مشوقة حول كل محطة في الرحلة.

بدأت الجولة من عين دبي، أكبر عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع 250 متراً، وبعد ذلك، توجهت الحافلة إلى أتلانتس النخلة، المنتجع الفاخر الذي يُعد من أشهر الوجهات في دبي، قبل أن تصل إلى دبي مارينا، الحي العصري الذي تم تصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 حياً حيوياً في العالم، واختتمت الجولة في أحد أكثر معالم دبي شهرة، برج العرب.

تأتي زيارة أرسنال لدبي للعام الثاني على التوالي من أجل إقامة معسكرهم التدريبي الشتوي، مستفيدين من المرافق الرياضية عالمية المستوى والطقس الدافئ الذي يميز دبي على مدار العام، وتُعَد الشراكة بين أرسنال وطيران الإمارات واحدة من أطول الشراكات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تزين العلامة التجارية لطيران الإمارات قمصان الفريق وملعبه لأكثر من 20 عاماً، ما يجعلها واحدة من الشراكات الأكثر استمرارية وتأثيراً في عالم كرة القدم، بهذه التجربة الفريدة، لم يكن أرسنال في دبي فقط من أجل التدريبات، بل اكتشف نجوم الفريق سحر المدينة وتنوعها، من ناطحات السحاب إلى شواطئها الخلابة، ليؤكدوا مجدداً أن دبي ليست مجرد وجهة رياضية، بل هي عالم متكامل من التجارب الفريدة.