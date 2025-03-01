برشلونة يكشف مدة غياب كريستنسن بعد إصابته في الساق

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت غياب المدافع أندرياس كريستنسن عن الملاعب لنحو شهر واحد بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى.

وقال الفرق القطالوني عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "خلال تدريبات التي أقيمت صباح اليوم، تعرض لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن لإصابة في ربلة الساق اليمني.

"ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي نحو أربعة أسابيع".

وغاب كريستنسن (28 عاما) عن بداية الموسم بسبب مشكلة في وتر العرقوب ثم تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى أثناء التدريبات في يناير كانون الثاني الماضي.

ويتصدر برشلونة، الذي يواجه ريال سوسيداد غدا الأحد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة وهو نفس عدد نقاط ريال مدريد صاحب المركز الثاني.