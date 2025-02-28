كأس انجلترا: قطبا مانشستر لمواصلة مشوارهما لإنقاذ الموسم

أصبحت آمال مانشستر سيتي في التتويج بلقب هذا الموسم تتوقف فقط على مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قبل زيارة بليموث أرغايل من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) السبت، في حين يحتاج جاره يونايتد حامل اللقب بشدة إلى تتويج بدوره لإنقاذ موسمه البائس.

مع خروج ليفربول، متصدر الدوري، وأرسنال وتشلسي وتوتنهام من المسابقة، أصبح الطريق ممهدا لعملاقي مانشستر اللذين التقيا في المباراتين النهائيتين في النسختين الأخيرتين وتبادلا التتويج باللقب.

ستكون أندية برايتون ونيوكاسل وكريستال بالاس أبرز العقبات في الطريق إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في 17 مايو المقبل.

نظرة على أبرز المواجهات المقررة في الدور الخامس (ثمن النهائي) نهاية هذا الأسبوع.

- كريستال بالاس -

ميلوول (السبت 12:15 بتوقيت غرينيتش)لم يفز بالاس، وصيف المسابقة مرتين (1990 و2016)، بأي لقب كبير حتى الآن ولكنه يبدو في حالة جيدة وفي الوقت المناسب لبلوغ النهائي الثالث في تاريخه هذا العام.

فاز رجال المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر بسبع من المباريات التسع الأخيرة في جميع المسابقات، وكان آخرها الفوز الساحق على أستون فيلا 4-1 في منتصف الأسبوع.

ساهمت سلسلة الأهداف الثمانية التي سجلها المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا في تسع مباريات النسور على الابتعاد عن المراكز المؤدية الى المستوى الثاني والارتقاء إلى المركز الثاني عشر في الدوري.

يخوضون السبت مباراة دربي محلية ضد فريق ميلوول من المستوى الثاني والذي يحرص على إفساد طموحات منافسيه في جنوب لندن.

- مانشستر سيتي - بليموث أرغايل (السبت 17:30 ت غ)

كان بليموث أرغايل مفاجأة الدور الرابع عندما أطاح بضيفه ليفربول بالفوز عليه 1-0 على ملعبه "هوم بارك".

كانت مكافأة أرغايل هي رحلة إلى ملعب الاتحاد في مانشستر وفرصة لتفجير مفاجأة ضخمة أخرى.

أصبح المدرب النمسوي-البوسني لبليموث ميرون موسليتش مشهورا على الإنترنت بعد انتشار مقاطع فيديو لأحاديثه الملهمة عن الفريق ويتطلع إلى مواجهة مثله الأعلى الاسباني بيب غوارديولا.

قال موسليك "إنه أعظم شرف في حياتي"، مضيفا "أتطلع بشدة لمصافحته وإخباره بأنه عملاق في رياضتنا ونموذج يحتذى به لكل مدرب في العالم".

- نيوكاسل ضد برايتون (الأحد 13:45 ت غ)

يمكن القول إن قمة الدور ثمن النهائي تشهد مواجهة بين نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري وبرايتون الثامن علما أن الفارق بينهما نقطة واحدة.

يتطلع نيوكاسل الذي لم يفز بأي لقب كبير منذ 56 عاما، الى بلوغ مباراة نهائية ثانية هذا الموسم بعدما ضرب موعدا مع ليفربول في نهائي مسابقة كأس الرابطة في 16 مارس المقبل.

لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل تراجع نتائجه في الاونة الاخيرة حيث حقق فوزين في مبارياته الست الاخيرة مقابل أربع هزائم، فضلا عن التألق اللافت لبرايتون.

فاز برايتون بأربع مباريات متتالية في مختلف المسابقات بينها ثلاث في الدوري بعد فترة صعبة في أول موسم له بقيادة مدربه الجديد الألماني فابيان هورتسيلر خليفة الايطالي روبرتو دي تزيربي المنتقل الى تدريب مرسيليا الفرنسي.

وستكون المباراة ثأرية لنيوكاسل الذي سقط على أرضه أمام برايتون 0-1 على ملعب جيمس بارك في المرحلة الثامنة من الدوري في 19 أكتوبر الماضي.

ويعول نيوكاسل على مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل 21 هدفا في مختلف المسابقات والغائب الابرز عن القمة امام مضيفه ليفربول 0-2 الأربعاء في الدوري بسبب إصابة في الفخذ.

- مانشستر يونايتد ضد فولهام (الأحد 16:30 ت غ)

أنقذ يونايتد موسمه الكارثي العام الماضي بفوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة ورفع الكأس، لكن قلّة من الناس يرون أن رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم سيكررون هذا الإنجاز.

أظهر الشياطين الحمر روحا قوية بفوزهم على إيبسويتش تاون 3-2 الأربعاء على الرغم من البطاقة الحمراء التي حصل عليها المدافع الجديد الدنماركي باتريك دورغو في الشوط الأول، فحققوا فوزهم الثالث فقط في الدوري في 11 مباراة.

ويحتل فولهام المركز الخامس بفارق تسع نقاط عن يونايتد في الدوري، لكنه خسر المباراتين بين الفريقين بنتيجة واحدة 1-0 هذا الموسم.

لا يفكر فولهام في رد الاعتبار لخسارتيه أمام يونايتد في الدوري فحسب، بل وأيضا من ربع نهائي كأس الاتحاد المثير للجدل في أولد ترافورد قبل عامين.

تقدم فولهام بهدف قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يتم طرد قائده المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ويليان ومدربه البرتغالي ماركو سيلفا بعد لمسة يد على خط المرمى لويليان.

فاز يونايتد 3-1 وتلقى ميتروفيتش عقوبة الإيقاف لمدة ثماني مباريات بسبب دفعه الحكم كريس كافاناغ.