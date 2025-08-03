رفع جوائز كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى 10 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، زيادة القيمة الإجمالية لجوائز بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين إلى 10 ملايين و400 ألف دولار بزيادة قدرها 32 في المائة عن النسخة السابقة.

وزادت قيمة الجائزة المالية للفريق الفائز باللقب بنسبة 75 في المائة مقارنة بالنسخة الماضية؛ حيث سيحصل البطل على 3 ملايين و500 ألف دولار.

والجدير بالذكر ان البطولة القارية، انطلقت أمس السبت ، بمواجهة تنزانيا مع بوركينا فاسو.

وتقام البطولة المخصصة حصرياً للاعبين الناشطين في الدوريات المحلية داخل القارة الأفريقية، لأول مرة في تاريخها بتنظيم مشترك بين 3 بلدان، إذ ستُجرى المباريات في مدن دار السلام وزنجبار وكمبالا ونيروبي، خلال الفترة الممتدة من 2 أغسطس إلى 30 من الشهر ذاته، على أن يقام النهائي في ملعب مركز موي الدولي الرياضي، في مدينة نيروبي.

سيشهد دور المجموعات منافسة قوية بين كبار القارة، أبرزهم حامل اللقب السنغال، وصاحبا اللقب مرتين المغرب والكونغو الديمقراطية، إلى جانب منتخبات عملاقة مثل نيجيريا والجزائر وزامبيا.

ستسجل هذه النسخة الظهور الأول لمنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي يوجد ضمن المجموعة الثانية المتوازنة إلى جانب تنزانيا ومدغشقر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

تضم المجموعة الثالثة مباريات واعدة بمستوى رفيع؛ حيث تضم المجموعة كلاً من أوغندا والجزائر وغينيا وجنوب أفريقيا والنيجر.

تعتبر المجموعة الرابعة الأقل عدداً بأربعة منتخبات لكنها لا تقل أهمية، إذ تضم بعضاً من أنجح المنتخبات في البطولة، وهي منتخبات السنغال ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسودان، وجميعها تملك سجلاً مميزاً في البطولة.