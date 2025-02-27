ريكيلمي: شباب الأهلي لا يعرف الراحة

أكد ريكيلمي هيرنانديز روشا، لاعب شباب الأهلي، أنه ليس عند «الفرسان» شيء اسمه راحة في الموسم الجاري 2024 - 2025، وأن الفريق يتطلع دائماً إلى المستقبل، وينتظر ويركز على مباراة تلو الأخرى، رافعاً شعار الفوز فقط، بصرف النظر عن المنافس، وشدد على أن شباب الأهلي سينافس على جميع ألقاب البطولات المشارك فيها هذا الموسم، حتى الثانية الأخيرة من مبارياته، وأن طموح الفريق ولاعبيه الوصول إلى منصات تتويج كل البطولات، بعدما حقق لقبي كأس سوبر إعمار، و«درع التحدي»، ضمن السوبر الإماراتي القطري.

وأوضح اللاعب البرازيلي المقيم أن الجهاز الفني يعمل بكل جد تحت قيادة المدرب باولو سوزا، في التحضير لجميع المباريات، ولمختلف المسابقات، ويتم التعامل معها كلاً على حدة، وخطوة بخطوة، مؤكداً أن اللاعبين يحاولون ما تم العمل عليه خلال فترة التحضير، وتطبيق تعليمات المدرب على أرض الملعب، ووجّه ريكيلمي رسالة شكر إلى جماهير شباب الأهلي، على دعمها ومساندتها للفريق منذ انطلاقة مشاركات الفريق هذا الموسم وحتى الآن، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، والاستمرار مع زملائه بتقديم أقصى ما لديهم، لتحقيق النتائج التي تسعدهم وترضي طموحهم.

أرقام مميزة

وكان شباب الأهلي قد تعاقد مع ريكيلمي (21 عاماً)، قادماً من نادي كويابا البرازيلي، وأثبت اللاعب قدرات عالية مع «الفرسان» في الموسم الحالي، بمشاركته في 1804 دقائق، خلال 23 مباراة.

ويملك ريكيلمي أرقاماً مميزة في مشاركته مع شباب الأهلي بدوري أدنوك للمحترفين، بالبدء أساسياً في 15 مباراة، وتم استبداله في 7 مواجهات منها، ولديه 28 محاولة افتكاك بنسبة نجاح 71.43%، و103 التحامات، و35 مواجهة هوائية بنسبة نجاح 65.71%، وتشتيت 38، وتغطية 32 كرة، و561 تمريرة، ومنها 465 تمريرة صحيحة، و54 تمريرة طويلة بدقة 31.48%، و234 تمريرة للأمام، و97 تمريرة إلى الخلف، و9 تمريرات مؤثرة، و334 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، ولعب 32 كرة عرضية، ولمس الكرة 930 مرة، وراوغ 19 مرة بنسبة نجاح 47.37%، وسقط في مصيدة التسلل مرة واحدة، وسدد 4 تسديدات، ومنها تسديدتان على المرمى، واكتسب 15 خطأ، وارتكب 28 خطأ، وحصل على 3 بطاقات صفراء.