عمران عبدالله: «الفرسان» قادر على حسم الدوري

منافسة القمة والهروب من الهبوط لا تزال قائمة حسابياً ولكن الواقع مختلف

الصراع سيبقى شرساً على المركز الثالث ومنطقة الأمان

توقع عمران عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الحسم المبكر للصراع على درع دوري أدنوك للمحترفين، ومعركة الهروب من الهبوط، بعد توسيع شباب الأهلي «الفرسان» لفارق النقاط بينه وبين مطارديه بشكل كبير على القمة، وكذلك الحال بين البطائح في المركز 12، ودبا الحصن والعروبة في المركزين 13 و14 الأخير مع نهاية مباريات الجولة 17، بفوز شباب الأهلي على ضيفه العروبة بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده للنقطة 44 في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد العروبة عند 3 نقاط بالمركز الأخير، وتحقيق البطائح فوزاً ثميناً على مضيفه الشارقة بهدف دون مقابل، ليضيف 3 نقاط مهمة لرصيده، ويصل للنقطة 15، ويبقى بالمركز 12، ويتوقف رصيد الشارقة عند 37 نقطة، ويبقى بالمركز الثاني، وخسارة دبا الحصن أمام ضيفه عجمان بهدف دون مقابل، ليعود عجمان إلى سكة الفوز ويرفع رصيده للنقطة 22، ويتقدم إلى المركز الثامن، ويتوقف رصيد دبا الحصن عند 10 نقاط، ويبقى بالمركز 13 قبل الأخير.

وأوضح أن الصراع على الدرع أو الهروب من الهبوط لا يزال قائماً حسابياً وعلى الورق، ولكن الواقع يختلف على أرض الملعب، لأن شباب الأهلي يقدم مستويات ممتازة، ولديه لاعبون على مستوى عالٍ سواء في التشكيلة الأساسية أو في قائمة البدلاء، منوهاً بأن لاعبي «الفرسان» المعارين لأندية أخرى على أعلى مستوى، ويستفيد منهم شباب الأهلي عندما يلتقيهم بتنفيذ اتفاقية عدم لعبهم ضده، وهي اتفاقية تصب لصالحه لأنهم يلعبون ضد منافسيه، ومنهم على سبيل المثال مهدي قائدي أفضل لاعبي كلباء، وشدد على أن شباب الأهلي بالفعل هو الأقرب للتتويج بالدوري، لأن جاهزيته أفضل في كل الأمور، وخدمته نتائج الآخرين في الجولة الأخيرة بخسارة الشارقة والعين، لتبقى التقلبات قائمة فقط في منطقة الوسط، في حين تشهد منطقة القاع استقراراً للأندية الأربعة؛ بني ياس والبطائح ودبا الحصن والعروبة.

وأشار إلى أن الصراع سيكون شرساً على المركز الثالث الذي نجح العين في الحفاظ عليه في الجولة الأخيرة، على الرغم من توقف رصيده عند 29 نقطة، بخسارته بهدف دون مقابل أمام مضيفه الوصل، الذي يتقدم تدريجياً في الترتيب ليصل إلى المركز السادس، ويدخل بقوة في هذا الصراع بوصوله إلى 27 نقطة، وكذلك الحال بالنسبة للوحدة والجزيرة اللذين صعدا إلى المركزين الرابع والخامس بالترتيب، بعد فوز الوحدة على مضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة، ووصوله للنقطة 28، وعودة الجزيرة من أمام النصر في ملعبه باستاد آل مكتوم بانتصار ثمين بنتيجة 3 - 2، ووصوله إلى 27 نقطة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد النصر عند 26 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع، وتراجع معه كلباء إلى المركز التاسع بعد تجمد رصيده عند 21 نقطة، بعد خسارته أمام خورفكان الذي وصل إلى 21 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر، في حين يستقر بني ياس بالمركز 11 برصيد 19 نقطة في لائحة ترتيب الدوري.

وعن الصراع الدائر للهروب من الهبوط، أكد عمران عبدالله أن العروبة ودبا الحصن الأقرب للعودة إلى دوري الدرجة الأولى، على الرغم من أن دبا الحصن بدأ في التحسن مع تغيير المدرب، واستقطاب بعض اللاعبين الذين يلعبون بانضباط أفضل وأخطاء أقل، وأوضح أن الجميع لديه أمل عليه التمسك به حتى اللحظة الأخيرة، والفارق ليس كبيراً، ودوري أدنوك للمحترفين مليء بالمفاجآت، وهناك العديد من الأندية التي تعاني من تذبذب في النتائج، والمهم جمع أكبر عدد نقاط من المنافسين المباشرين، ومحاولة الحصول على نقاط من أندية المقدمة، وهو ما فعله البطائح بنجاح في الجولة الأخيرة، مشيراً في الختام إلى أن كل شيء وارد في كرة القدم، ولا تزال هناك 9 جولات كاملة، إلى جانب مواجهتين مؤجلتين بين أندية المقدمة، ويمكن أن تشهد الكثير من الأحداث والتقلبات.