العين يفوز على إلتشي ودياً في معسكر إسبانيا

فاز العين على فريق نادي إلتشي الإسباني، أحد أندية (لا ليغا) بنتيجة 4 - 3 في أولى مبارياته الودية بمعسكره بإسبانيا ، وسجل أهدافه كل من سفيان رحيمي، وباستيش، وساركي، ولابا كودجو، وهذا هو الفوز الثاني للفريق البنفسجي بالمعسكر.

وسيؤدي العين ثالث مبارياته الودية أمام فريق نادي الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غد.

وأكد محمد عباس متوسط ميدان العين والذي ارتدى شارة الكابتنية في المباراة الودية أمام اتحاد تواركة المغربي أن المعسكر الذي يقيمه الفريق تسوده أجواء مثالية إذ تنتظم اللاعبين روح معنوية عالية ويسود التناغم والتفاهم بين الجميع من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين وهو ما ساعدهم كثيراً على التحضير بصورة جيدة.

وقال إن الفوز في أول مباراة ودية عزز كثيراً من دوافع اللاعبين كونها أول مباراة بعد الإجازة وقد خرج العين من هذه المواجهة بمكاسب عدة أبرزها الاحتكاك القوي والانسجام الواضح بين اللاعبين القدامى والجدد، وأوضح أن المستوى الذي ظهر به الفريق يبشر بنتائج جيدة في الموسم الجديد والمطلوب مضاعفة الجهود للاستمرار على ذات الروح.

وعن ارتدائه شارة الكابتن عبر عباس عن فخره واعتزازه بهذا الشرف وقال إنه ومنذ الصغر كان يحلم بأن يصبح الكابتن للزعيم مع إدراكه حجم المسؤولية والتحدي الكبير ونأمل أن نوفق في ترجمة جهود الإدارة وتحقيق تطلعات الجماهير وإسعادهم بالعودة بقوة إلى منصات التتويج وتحقيق الألقاب مع إدراكنا أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود لأن كل الفرق استعدت بصورة متميزة وسيكون لديها نفس الطموح والدوافع.