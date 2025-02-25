تشيلسي الأكثر إنفاقاً على التعاقدات خلال العقد الماضي

يتصدر تشيلسي قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً للأموال على التعاقدات خلال العقد الماضي، خاصة منذ رحيل أبراموفيتش عن رئاسة النادي، فيما لم يكن ريال مدريد ضمن الفرق العشرة الأولى الأكثر صرفاً على التعاقدات منذ موسم 2014/2015، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

1 ـ تشيلسي 2.62 مليار يورو

الصفقة الأغلى: إينزو فرنانديز (121 مليون يورو)

2 ـ مانشستر سيتي 2.06

الصفقة الأغلى: جاك غريليش (117 مليون يورو)

3 ـ مانشستر يونايتد 1.97

الصفقة الأغلى: بول يوغبا (105 ملايين)

4 ـ باريس سان جيرمان 1.89

الصفقة الأغلى: نيمار (222 مليوناً)

5 ـ يوفنتوس 1.81

الصفقة الأغلى: كريستيانو رونالدو (117 مليوناً)

6 ـ برشلونة 1.15

الصفقة الأغلى: عثمان ديمبيلي (135 مليوناً)

7 ـ أرسنال 1.14

الصفقة الأغلى: ديكلان رايس (116 مليوناً)

8 ـ توتنهام 1.3

الصفقة الأغلى: دومينيك سولانكي (64 مليوناً)

9 ـ أتلتيكو مدريد 1.2

الصفقة الأغلى: يوليان ألفاريز (127 مليوناً)

10 ـ ليفربول 1.2

الصفقة الأغلى: داروين نونيز (85 مليوناً)