مدرب نيوكاسل : نحتاج لأداء يقترب من الكمال أمام ليفربول

أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن فريقه بحاجة لتقديم أداء يقترب من الكمال حتى يحظى بأي فرصة لإيقاف مسيرة ليفربول نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان غدا الأربعاء.

وارتقى نيوكاسل للمركز الخامس بعد فوز مثير 4-3 على نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث يوم الأحد الماضي، لكن هاو لم تعجبه طريقة تفريط الفريق في تقدمه 4-1.

وفاز نيوكاسل في ثماني من آخر 11 مباراة في الدوري لكنه خسر ثلاث من آخر خمس مباريات، إذ تلقى هزيمة ثقيلة على أرضه أمام بورنموث وأخرى خارج أرضه أمام مانشستر سيتي.

ويثير عدم اتساق الأداء قلق هاو، كما أنه يدرك جيدا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرات أو هفوات في ملعب أنفيلد.

وقال هاو في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "نحن بحاجة لتقديم مباراة تقترب من الكمال من وجهة نظرنا. التعلم من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي سيكون نقطة انطلاق جيدة لنا، حيث لم نلعب بشراسة كما أردنا.

"نحن بحاجة للتعلم من ما حدث عندما نواجه ليفربول في أنفيلد، حيث الأجواء الرائعة للعب كرة القدم لكن ليست رائعة إذا لم تؤد بشكل جيد هناك. يتعين الاعتراف بذلك والتأكد من أننا نقدم أداء جيدا. المباراة صعبة من الناحية النفسية. إنه ملعب مفعم بالحماس ونحتاج بدء المباراة جيدا وتهديد مرماهم".

وتحظى جماهير نيوكاسل بموسم قد لا ينسى بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة أمام ليفربول الشهر المقبل وفرصة المضي قدما في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال هاو "كانت هناك مباريات شعرنا فيها بالإحباط من أنفسنا. لكن عندما تسمع الإحصاءات بشأن 13 انتصارا في 16 مباراة (في كافة المسابقات) فهذا ليس فريقا غير مستق. بالتأكيد سنحاول تكرار ذلك في 16 مباراة متبقية هذا الموسم".

وفي حين قال هاو إن محاولة السيطرة على محمد صلاح في أنفيلد ستمثل تحديا كبيرا، فإن المهاجم السويدي ألكسندر إيساك سيثير قلق مدرب ليفربول أرني سلوت.

ورفعت ثنائية إيساك في مرمى فورست رصيده إلى 50 هدفا في الدوري الممتاز خلال 76 مباراة منذ انضمامه للفريق. لم يحرز خمسين هدفا بالدوري الممتاز في عدد أقل من المباريات سوى ستة لاعبين فقط.

وقال هاو "عليك أن تضع ذلك في إطار أوسع، إذ أتذكره عندما انضم للنادي كان الفريق قريبا من الهبوط- لذلك لم يكن انضمامه لفريق بين أندية القمة في الدوري ولم يكن غزير الأهداف مثلما هو الحال الآن.

"كان علينا أن نحاول أن نصبح هذا الفريق. لكنني أعتقد أنه جاء لنا بنهج رائع نحو النادي وتعطش لتحقيق النجاح وحرص على مساعدة الفريق. لم يكن أنانيا في تلك الفترة ولم يفكر في نفسه ولعب دائما من أجل الفريق وأنا سعيد به".

وقد يستعيد نيوكاسل جهود مدافعه سفين بوتمان في رحلته إلى ليفربول مع اقتراب اللاعب الهولندي من التعافي من إصابة تعرض لها بداية الشهر الحالي بينما يقترب المهاجم جولينتون أيضا من العودة.