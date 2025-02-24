صلاح يقود ليفربول للفوز على سيتي والاقتراب من اللقب

خطا ليفربول خطوة كبيرة نحو إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم بفوزه على مضيفه مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية 2 - 0 أمس في مباراة قمة ضمن المرحلة السادسة والعشرين. ومرة جديدة تألق النجم المصري محمد صلاح بافتتاحه التسجيل (14) قبل أن يمرر كرة حاسمة للمجري دومينيك سوبوسلاي ليضيف الهدف الثاني (37).

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة على أرسنال الذي سقط على أرضه أمام وست هام 0 - 1 بشكل مفاجئ السبت، لكنه يملك مباراة مؤجلة. وقال صلاح لشبكة «بي إن سبورت» إنه «من المميز الفوز هنا، هذا الفريق فاز باللقب في السنوات الأربع الماضية وبالتالي من الصعب التغلب عليه على أرضه».

وتابع «يتعين علينا أن نحافظ على هدوئنا في مبارياتنا المقبلة. مصممون على إحراز اللقب ونأمل أن نبلغ هذا الهدف».

وتتبقى 11 مباراة لليفربول في الدوري سيخوض 7 منها على أرضه ما يعزز من حظوظه في إحراز اللقب العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

أما مانشستر سيتي الذي أنهى أسبوعاً سيئاً بخروجه أيضاً من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، فبقي رابعاً برصيد 44 نقطة متقدماً بفارق الأهداف على نيوكاسل ونقطة على كل من بورنموث وتشلسي. والفوز هو الأول لليفربول على سيتي على ملعب الاتحاد منذ عام 2015، كما نجح في الفوز على منافسه ذهاباً وإياباً للمرة الثالثة في موسم واحد منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992 - 1993.

وحالت إصابة هداف سيتي النروجي العملاق ارلينغ هالاند دون مشاركته في المباراة.