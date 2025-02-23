نانت يعمق جراح لانس ويهزمه بثلاثية في الدوري الفرنسي

استعاد فريق نانت نغمة الانتصارات بالفوز 3 / 1 على ضيفه لانس، ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأنهى نانت الشوط الأول متقدما بهدف سجله لويس لورو في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أضاف موزيس سايمون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وقلص لانس الفارق بهدف سجله نيل العيناوي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولكن زادت المهمة صعوبة على لانس بعد طرد لاعبه مبالا نزولا في الدقيقة 70، ليكمل المباراة بنقص عددي.

واستغل نانت الفرصة ليضيف هدفا ثالثا سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 95.

وكسر نانت بهذا الفوز سلسلة من خسارتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

أما لانس فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثامن، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي.