لقنه درساً قاسياً.. اتحاد جدة يدك الهلال برباعية ويبتعد بالصدارة

لقن اتحاد جدة ضيفه الهلال درسا قاسيا وهزمه بنتيجة 4 / 1 في قمة منافسات الجولة 21 بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم السبت.

لم يحافظ الهلال على تقدمه بهدف سجله ماركوس ليوناردو بعد مرور 23 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة.

بل قلب الاتحاد الطاولة على ضيفه وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما حسن كادش وستيفن بيرجوين في الدقيقتين 29 و45.

وفي الشوط الثاني أضاف بيرجوين وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و86.

وضرب الاتحاد بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث رد اعتباره من الخسارة أمام الهلال بنتيجة 1 / 3 في الدور الأول.

كما أكد الاتحاد تفوقه على منافسه الهلال للمرة الثانية على التوالي بعد الإطاحة به من دور الثمانية بكأس خادم الحرمين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وابتعد الاتحاد أيضا بصدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، محققا الفوز الرابع على التوالي، ليوسع الفارق إلى 7 نقاط مع الهلال الذي واصل النزيف للجولة الثالثة على التوالي بعد تعادلين وخسارة.