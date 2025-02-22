تعادل الأهلي والزمالك بنكهة مغربية في قمة الكرة المصرية

تعادل الزمالك مع مضيفه الأهلي 1/1، اليوم السبت، في قمة الكرة المصرية بالجولة 15 في بطولة الدوري.

ومنع الزمالك منافسه الأهلي من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، حيث تعادلا في آخر لقاءين بينهما (السوبر الأفريقي في سبتمبر وفاز الزمالك بضربات الترجيح) والسوبر المصري في الإمارات في أكتوبر والذي انتهى بالتعادل وحسمه الأهلي بضربات الترجيح.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الثاني، وبالفارق ذاته خلف بيراميدز المتصدر، والذي يلعب غدا الأحد مع ضيفه طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاءت المباراة بنكهة مغربية خالصة، حيث تقدم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، في النتيجة لصالح الأهلي في الدقيقة 72، قبل أن يدرك مواطنه محمود بنتايج التعادل للزمالك في الدقيقة 84.

وجاء هذا التعادل ليكون رقم 83 في تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات، ورقم 51 على مستوى بطولة الدوري.