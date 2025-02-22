برايتون يهزم ساوثامبتون برباعية ويزيد متاعبه

زاد برايتون آند هوف ألبيون من متاعب ساوثامبتون المهدد بالهبوط بالفوز عليه 4-صفر على ملعب سانت ماري اليوم السبت ليتعرض الفريق للهزيمة الثامنة على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم البرازيلي جواو بيدرو لبرايتون في الدقيقة 23 بعد تبادل الكرة مع زميله المهاجم جورجينيو روتر ليسدد الكرة بهدوء فوق حارس ساوثامبتون آرون رامسديل من مسافة 15 مترا.

وبدا الفرنسي روتر مفعما بالحيوية طيلة المباراة وتكللت جهوده بمضاعفة النتيجة لبرايتون في الدقيقة 56 عندما استغل تمريرة يانكوبا مينته في منطقة الجزاء.

وسجل كاورو ميتوما هدفا فوق رامسديل ليرفع النتيجة إلى 3-صفر وأضاف جاك هينشلوود هدفا آخر ليكمل الرباعية.

ولا يزال ساوثامبتون في قاع الجدول برصيد تسع نقاط فقط من 26 مباراة، بينما تقدم برايتون للمركز الثامن برصيد 40 نقطة قبل المباريات الأخرى في الجولة الحالية.