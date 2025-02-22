كريستال بالاس يفوز على فولهام بثنائية

سجل يواكيم أندرسون بالخطأ في مرماه في الشوط الأول وأضاف دانييل مونيوز الهدف الثاني بعد نهاية الاستراحة ليمنحنا كريستال بالاس الفوز 2-صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في مباراة فشل فيها صاحب الأرض في إطلاق أي تسديدة على المرمى.

وسجل المدافع الدنماركي أندرسون، الذي أمضى ثلاث سنوات في كريستال بالاس قبل أن ينضم إلى فولهام مجددا في أغسطس من العام الماضي، بضربة رأس دون قصد في مرماه بعد ركلة ركنية قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقدم مدافعو كريستال بالاس أداء رائعا طيلة المباراة، وأغلقوا المساحات أمام فولهام. وسجل جان-فيليب ماتيتا مهاجم بالاس هدفا لم يحتسب في الدقيقة 55.

وأحرز مونيوز هدف ضمان الفوز في الدقيقة 66 بتسديدة قوية في الزاوية العليا بعد هجمة مرتدة.

وتسببت الهزيمة في تراجع فولهام إلى المركز التاسع برصيد 39 نقطة، وحقق بالاس فوزه الرابع تواليا خارج ملعبه ليتقدم للمركز 13 وله 33 نقطة.