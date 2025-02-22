ولفرهامبتون يهزم عشرة لاعبين من بورنموث ويبتعد عن منطقة الهبوط

سجل ماتيوس كونيا هدفه 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليمنح ولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من بورنموث اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب فيتور بيريرا بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وجاءت الهزيمة الرابعة لبورنموث على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد أن لعب بعشرة لاعبين عندما ارتكب مدافعه الأوكراني إيليا زابارني مخالفة متهورة ليُطرد في الدقيقة 31.

وبعد خمس دقائق، دفع أصحاب الأرض ثمنا باهظا عندما فشل المدافعان دين هويسن وجيمس هيل في إبعاد تمريرة عرضية لتسقط الكرة أمام كونيا ليسدد اللاعب البرازيلي بقوة من فوق الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وخفف ولفرهامبتون ضغطه بعد الاستراحة وفشل في إضافة المزيد من الأهداف بسبب مزيج من سوء إنهاء الهجمات والدفاع القوي من جانب بورنموث.

ويحتل ولفرهامبتون المركز 17 برصيد 22 نقطة من 26 مباراة فيما ظل بورنموث في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.