توتنهام يواصل صحوته في الدوري الإنجليزي برباعية في شباك إبسويتش تاون

واصل فريق توتنهام هوتسبير صحوته محققا الفوز الثالث على التوالي في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 4 / 1 على مضيفه إبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة 26، اليوم السبت.

سجل برينان جونسون هدفين وأضاف ديجد سبنس وديان كولوسيفسكي الهدفين الثالث والرابع لتوتنهام في الدقائق 18 و26 و77 و84، بينما أحرز أوماري هاتشينسون هدف إبسويتش الوحيد في الدقيقة 36.

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز 12 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 17 نقطة في المركز 18 ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط.

وفي مواجهة أخرى، فاز برايتون خارج ملعبه على ساوثهامبتون بنتيجة 4 / صفر.

سجل رباعية برايتون، جواو بيدرو وجورجينيو روتر وكاورو ميتوما وجاك هنشلوود في الدقائق 23 و56 و71 و82.

وقفز برايتون بهذا الفوز للمركز الثامن برصيد 40 نقطة، بينما بقى ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط في المركز العشرين.

واستفاد برايتون من سقوط فولهام على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد، سجلهما يواكيم أندرسن لاعب فولهام بالخطأ في مرماه ودانيال مونيوز في الدقيقتين 37 و66.

تراجع فولهام بهذه الخسارة للمركز التاسع برصيد 39 نقطة، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتزع وولفرهامبتون ثلاث نقاط ثمينة بالفوز خارج ملعبه على بورنموث بهدف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36.

وعانى بورنموث من النقص العددي بعد طرد لاعبه إيليا زابارني في الدقيقة 31

بقى وولفرهامبتون في المركز السابع عشر، ولكنه رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 43 نقطة في المركز الخامس، وفرط في فرصة ثمينة لدخول المربع الذهبي.