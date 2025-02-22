مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام إيفرتون وينتزع نقطة ثمينة في الدوري الإنجليزي

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه إيفرتون وانتزع نقطة ثمينة بعدما تعادلا 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى إيفرتون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيتو الهدف الأول في الدقيقة 19 ، ثم تمكن عبد الله دوكوري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 72، ثم سجل مانويل أوجارتي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

بهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 13 نقطة أمام إيبسويتش، صاحب المركز الثامن عشر الذي يهبط بصاحبه لدوري الدرجة الأولى.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر ليقترب بقوة من حسم مسألة بقاؤه في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

وبات هذا التعادل هو السادس لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 12 مباراة.

وتفادى مانشستر يونايتد تلقي خسارته الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز، حيث كان قد خسر في الجولتين الماضيتين أمام توتنهام صفر / 1 وأمام كريستال بالاس صفر / 2.

في المقابل، تفادى إيفرتون الخسارة في المباراة السادسة على التوالي، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة قبل أن يتعادل في مباراة اليوم.

وكان هذا التعادل هو الثاني لإيفرتون في آخر خمس مباريات، وهو التعادل العاشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في تسع.