وست هام يوجه لطمة لآمال أرسنال في المنافسة على اللقب

تعرضت آمال أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة موجعة بعدما سجل جارود بوين هدفا قبل نهاية الشوط الأول ليمنح غريمه اللندني وست هام يونايتد فوزا مفاجئا 1-صفر خارج ملعبه اليوم السبت.

وسجل بوين بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 44 وبدا بوضوح أن هجوم أرسنال الضعيف، الذي افتقد مجموعة من المهاجمين المصابين، لن يقدر على العودة في النتيجة ليتجرع الفريق أول هزيمة على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

ولم يشكل أرسنال أي تهديد يذكر لمرمى الحارس ألفونس أريولا وسدد كرتين فقط على المرمى ولعب آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل مايلز لويس-سكلي بسبب عرقلة محمد قدوس.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا صاحب المركز الثاني 53 نقطة من 26 مباراة بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر الذي سيواجه مانشستر سيتي حامل اللقب خارج ملعبه غدا الأحد.